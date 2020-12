España.- EH Bildu pide abordar ya el estatus de Navarra y plantea su adhesión a una república vasca confederal

04/06/2020 La diputada del Grupo Parlamentario EH Bildu Nafarroa Bakartxo Ruiz, durante una rueda de prensa tras la sesi�n plenaria en el Parlamento de Navarra, en Pamplona, Navarra (Espa�a) a 4 de junio de 2020. POLITICA Eduardo Sanz - Europa Press



PAMPLONA, 2 (EUROPA PRESS)



EH Bildu ha afirmado que "es el momento de abordar el debate" sobre el estatus de Navarra y, si bien considera que es "un sujeto político propio", ha defendido que "Navarra no puede vivir de espaldas a otros territorios vascos". Plantea su incorporación a una república vasca confederal.



La portavoz de EH Bildu en el Parlamento de Navarra, Bakartxo Ruiz, y el portavoz de la formación en el Ayuntamiento de Pamplona, Joseba Asiron, han realizado este miércoles una comparecencia con motivo del Día de Navarra, que se celebra el jueves, 3 de diciembre.



En una declaración leída en castellano y euskera, han defendido que "Navarra no ha decidido democráticamente ni su estatus jurídico político, ni la relación con el resto de territorios históricos vascos, ni la vinculación con el Estado español".



PIDEN QUE SE DECIDA DEMOCRATICAMENTE



Según han señalado Bakartxo Ruiz y Joseba Asiron, "existe un veto antidemocrático en el caso de las relaciones con los territorios vascos, que se impuso de facto a través de la Lorafna". "Nunca hemos tenido la oportunidad de debatir y decidir democráticamente esta ley. Es hora de escuchar y respetar la palabra de la sociedad navarra. Es el momento de abordar el debate sobre nuestro modelo de convivencia, es la hora de abrir el camino a la democracia", han dicho.



A continuación, han afirmado que "queremos decidir y queremos hacerlo de manera soberana, porque es la única garantía para avanzar en el camino de mantener el bienestar social y soñar con una justicia social real". "Queremos decidir, queremos soberanía, porque solo la soberanía puede abrir oportunidades para construir servicios públicos dignos y solo la voluntad, la determinación, el trabajo y la lucha lo pueden garantizar, como también son la garantía para acabar con los recortes o garantizar los derechos sociales para todos", ha asegurado.



EH Bildu ha defendido que "tenemos que decidir aquí, en Navarra, porque Navarra en sí misma es sujeto político, nos corresponde a las y los que vivimos aquí acordar democráticamente las reglas de convivencia, sin ningún tipo de imposición, y hay que erradicar los vetos establecidos en ese debate". "Navarra no puede vivir de espaldas a otros territorios vascos, porque además de renunciar a la historia, supone establecer barreras económicas, culturales y sociales de cara al futuro", ha añadido.



REPUBLICA VASCA CONFEDERAL



La declaración de la formación abertzale señala que "la izquierda soberanista concibe Navarra trazando un nuevo camino con el resto de territorios vascos porque a lo largo de la historia a Navarra le ha ido mejor cuando ha unido sus voluntades con estos territorios vascos que cuando ha ido por separado".



"Sí, queremos una república vasca, una república confederal, que considere y dé cauce a la singularidades de cada uno de los territorios vascos, y desde luego sin reyes ni gobernantes corruptos. Ese es el futuro que queremos y lo decimos con claridad para que todo el mundo lo escuche en estas fechas tan especiales para los navarros y para los vascos en general, porque soberanía y justicia social van juntas", han asegurado.