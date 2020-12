Eslovaquia.- Condenado a 25 años de prisión el autor del asesinato del periodista Jan Kuciak en Eslovaquia

15/09/2020 Eslovaquia.- Condenado a 25 a�os de prisi�n el autor del asesinato del periodista Jan Kuciak en Eslovaquia. BRATISLAVA, 2 (DPA/EP) El Tribunal Supremo de Eslovaquia ha condenado este mi�rcoles a 25 a�os de prisi�n al exmilitar Miroslav Marcek, autor del asesinato del periodista Jan Kuciak y su prometida, Martina Kusnirova, en febrero de 2018. POLITICA EUROPA ESLOVAQUIA INTERNACIONAL EUROPA STANISLAV JENIS / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



BRATISLAVA, 2 (DPA/EP)



El Tribunal Supremo de Eslovaquia ha condenado este miércoles a 25 años de prisión al exmilitar Miroslav Marcek, autor del asesinato del periodista Jan Kuciak y su prometida, Martina Kusnirova, en febrero de 2018.



La sentencia en su contra es definitiva y no puede ser recurrida, según ha explicado la portavoz de la corte Alexandra Vazanova. Marcek había confesado en enero que había matado a Kuciak y Kusnirova tras realizar varios disparos.



En abril fue condenado a 23 años de prisión, una pena algo menor dado que había confesado el crimen y entregó a los investigadores información de gran valor sobre las personas que habrían planeado el asesinato.



La Fiscalía, no obstante, había insistido en imponer la pena máxima dada la gravedad del delito, por lo que presentó un recurso. Kuciak y Kusnirova fueron asesinados a tiros en su casa, situada a las afueras de Bratislava. Este hecho se produjo además cuatro meses después del asesinato de otra periodista de investigación en un país de la Unión Europea, Daphne Caruana Galizia, que fue asesinada en Malta.



El periodista había realizado varios artículos que vinculaban al empresario Marian Kocner con varios casos de corrupción. A raíz de esto el caso está considerado como una prueba para la independencia del sistema judicial y policial eslovaco, especialmente después de que la investigación mostrara la relación personal y empresarial entre Kocner y diversos funcionarios de seguridad.



Tras su muerte se publicó un artículo que trazaba conexiones entre la mafia italiana y varios funcionarios del Gobierno eslovaco, lo que llevó a numerosas protestas contra la corrupción y la dimisión en bloque del Gobierno.



El millonario Kocner, por su parte, ha reiterado que no ordenó ni pagó el asesinato del periodista.



DETIENEN AL EMPRESARIO JAROSLAV HASACK



Este martes ha sido detenido el empresario eslovaco Jaroslav Hascak, uno de los hombres más influyentes del país, si bien él mismo ha asegurado que desconoce los motivos de su arresto.



Varios medios locales han señalado que la detención podría estar vinculada con el asesinato de Kuciak. Durante más de dos décadas el empresario ha sido considerado uno de los hombres más poderosos del país, que han sido acusados de sobornar a funcionarios del Gobierno.



El portal de noticias Aktuality.sk, donde solía trabajar Kuciak, ha indicado que fuentes relacionadas con el caso han revelado que habría pruebas de que Hascak habría tratando de ocultar la compra de pruebas sobre el asesinato.