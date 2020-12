El técnico Carlos Queiroz se despide y agradece a los jugadores de Colombia

El estratega destac� lo positivo de su paso por Colombia y asegur� que tiene una "enorme gratitud por la oportunidad y el honor que me han otorgado la Federaci�n Colombiana de F�tbol y su presidente de servir a la Selecci�n". EFE/Alberto Vald�s/Archivo

Bogotá, 2 dic (EFE).- El portugués Carlos Queiroz, quien renunció el martes como seleccionador nacional de Colombia, expresó este miércoles su gratitud a los jugadores y a los directivos y confió en que el trabajo realizado por todos se traduzca en éxitos para el fútbol del país.

El agradecimiento lo hizo a través de una publicación en Instagram en la que valoró lo vivido con Colombia y afirmó que "decir adiós no es fácil".

"Cuando decir adiós no es fácil, significa que solo tenemos motivos para expresar con orgullo nuestra enorme gratitud", comentó Queiroz.

El estratega destacó lo positivo de su paso por Colombia y aseguró que tiene una "enorme gratitud por la oportunidad y el honor que me han otorgado la Federación Colombiana de Fútbol y su presidente de servir a la Selección".

También destacó aspectos como la "confianza, lealtad y privilegio de haber trabajado y dirigido personas con tanto talento y dedicación, desde los jugadores hasta todo el cuerpo técnico, a quienes rindo mi homenaje por todos los esfuerzos y sacrificios en su mejor propósito".

Concluyó que su salida "significa también decir que, con humildad me voy, con la certeza de que el trabajo y el legado técnico positivo desarrollado por todos en el equipo se traducirá en el éxito que todos los hinchas del fútbol colombiano sueñan y merecen".

El luso, también exseleccionador de Irán y Portugal, llegó a Colombia en febrero del año pasado y desde entonces dirigió 18 partidos, de los que ganó nueve, empató cinco y perdió cuatro.

Bajo su mando, la selección colombiana llegó a los cuartos de final de la Copa América de Brasil 2019, Chile la eliminó por penaltis.

Sin embargo, la Cafetera tuvo un bajón de resultados, especialmente en las goleadas sufridas contra Uruguay en Barranquilla por 0-3 el pasado 13 de noviembre y 6-1 frente a Ecuador en Quito, en las jornadas 3 y 4 de las eliminatorias.

Ahora Colombia ocupa el séptimo puesto de la clasificación en la ronda sudamericana hacia Catar 2022, con cuatro puntos, a ocho del líder Brasil.