El Reino Unido aprobó una vacuna. ¿Qué sigue ahora?

(Bloomberg) -- Ahora que Gran Bretaña se convirtió en el primer país occidental en aprobar una vacuna contra el covid-19, el foco de atención se centrará en la implementación de alto riesgo. La vacunación de los aproximadamente 67 millones de habitantes del país no se realizará de la noche a la mañana. El Reino Unido ha ordenado dosis suficientes de la vacuna con refuerzo de Pfizer-BioNTech para inmunizar a 20 millones de personas.

¿Quién se vacunará primero?

El Gobierno planea priorizar a medida que comienza a implementar el plan de vacunación, comenzando con los residentes y el personal de asilos de ancianos, para luego pasar a personas de más de 80 años y trabajadores de la salud, según documentos.

Posteriormente, Gran Bretaña vacunará a personas de la población general, según su edad y riesgo. Se espera que la vacuna esté disponible a partir de la próxima semana.

¿Dónde se vacunarán las personas?

En el Reino Unido, 50 hospitales están listos para administrar la vacuna, junto con médicos y farmacéuticos, suponiendo que tengan las instalaciones necesarias para almacenar las dosis, dijo el miércoles el secretario de Salud del país, Matt Hancock, en Sky News.

El país ha tomado medidas para ampliar el grupo de personas que pueden administrar las vacunas más allá del Servicio Nacional de Salud a otros profesionales de la salud.

“Esto no es diferente de cualquier otra vacuna”, dijo en una conferencia de prensa Sean Marett, quien se encarga de la distribución de BioNTech. “Usted se dirige a su centro de salud, se arremanga y lo vacunan en el brazo”.

¿Dónde está la vacuna en este momento?

La vacuna aún se encuentra en el sitio de producción de Pfizer en Puurs, Bélgica. Las dosis se enviarán al Reino Unido en camión o avión y estarán disponibles allí la próxima semana, según ejecutivos de BioNTech.

¿Puedo recibir más de una vacuna?

No por ahora. El Reino Unido solo aprobó la vacuna fabricada por Pfizer y BioNTech, aunque un producto que utiliza una tecnología similar de Moderna Inc. también podría recibir pronto la aprobación.

Es posible que más adelante se puedan combinar vacunas cuando otras reciban la autorización. Eso debería funcionar para aquellas vacunas que apuntan a la proteína espiga del SARS-CoV-2, según Andrew Pollard, quien lidera el ensayo de vacuna de la Universidad de Oxford con AstraZeneca Plc. Las tres candidatas favoritas utilizan la proteína espiga como objetivo, al igual que muchas otras que se encuentran en pruebas clínicas.

¿Cómo se compara la vacuna aprobada con otras?

El producto, al igual que el de Moderna, se basa en una tecnología llamada ARN mensajero, que nunca antes se había utilizado para fabricar vacunas aprobadas. Ambos tratamientos mostraron una eficacia superior al 90% en ensayos clínicos. El método está diseñado para transformar las propias células del cuerpo en fábricas de vacunas.

La principal diferencia es que el producto de Pfizer-BioNTech debe almacenarse en frío hasta unos días antes de usarse. La vacuna de Moderna es estable a temperaturas de refrigerador durante 30 días. El tratamiento de Astra-Oxford se puede mantener a temperaturas de refrigerador.

BioNTech ha estado estudiando la capacidad de la vacuna para soportar temperaturas más bajas. En teoría, todas las vacunas de ARN mensajero deberían tener requisitos de almacenamiento similares, dijo la compañía. Los viales se pueden transportar a temperaturas de refrigerador por hasta seis horas, según Marrett.

¿Cómo sabemos que el producto es seguro?

Pfizer y BioNTech probaron la vacuna en un ensayo clínico en el que participaron casi 44.000 personas sin observar efectos secundarios graves. Los síntomas más comunes fueron fatiga y dolor de cabeza.

La Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios del Reino Unido indicó el miércoles que la vacuna “cumplió con los estrictos estándares de seguridad, calidad y eficacia” del regulador. Hancock señaló que la revisión fue “rigurosa”, no apresurada.

Monitorear la seguridad será uno de los mayores desafíos una vez que las vacunas se apliquen de forma más generalizada, dijo el mes pasado Emer Cooke, la nueva directora ejecutiva de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), en una entrevista.

Nota Original:The U.K. Has Approved a Vaccine. Here’s What Happens Next (3)

©2020 Bloomberg L.P.