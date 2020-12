El Papa condena la violencia contra campesinos en Nigeria y pide a Dios que convierta los corazones de los responsables

ROMA, 2 (EUROPA PRESS)



El Papa ha condenado el ataque en el noreste de Nigeria en el que más de cien personas, la mayoría trabajadores agrícolas los campos de arroz cerca de Maiduguri, la capital del estado de Borno, fueron brutalmente asesinadas.



"Me gustaría rezar por Nigeria, por desgracia de nuevo ensangrentada por un nuevo ataque terrorista. En el norte del país han sido asesinados más de cien campesinos que estaban trabajando", ha declarado el Papa tras la audiencia general de este miércoles que ha celebrado en la Biblioteca Apostólica del Vaticano sin presencia de fieles por las disposiciones sanitarias ante la pandemia.



"Que Dios convierta los corazones de quienes cometen semejantes atrocidades, que ofenden gravemente su nombre", ha manifestado a continuación. Según las informaciones locales, los atacantes ataron y degollaron a las víctimas. Se trata de uno de los peores ataques de los últimos meses en una región donde los grupos insurgentes de Boko Haram y el Estado Islámico de África Occidental siguen activos.



Durante la catequesis, el Papa ha continuado con sus reflexiones sobre la oración. Así, ha insistido en que "no hay pecado que pueda borrar completamente la imagen de Cristo presente" en las personas. "Puede desfigurarlo, pero no puede apartarlo de la misericordia de Dios. Un pecador puede permanecer en sus errores por mucho tiempo, pero Dios pacientemente perdura hasta el final, esperando que al final ese corazón se abra y cambie", ha señalado.



En este sentido, ha comparado a Dios como las madres que hacen filas en las cárceles para ir a visitar a sus hijos que están presos. "Para ellas son más importantes los hijos que la vergüenza", ha destacado. Finalmente, ha señalado que, de este mismo modo, para Dios siempre son más importante las personas que "los pecados" que hayan podido cometer.