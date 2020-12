El pago de un bono por la pandemia provoca filas y expectativa en Bolivia

Un grupo de personas hace fila este mi�rcoles, para recibir el pago del "Bono contra el Hambre", la primera medida del presidente Luis Arce contra los efectos de la pandemia, en La Paz. EFE/Martin Alipaz

La Paz, 2 dic (EFE).- El pago de un bono de 143 dólares para atacar los efectos de la pandemia en Bolivia ha generado filas en los bancos y expectativa al tratarse de la primera medida económica del presidente boliviano, Luis Arce.

Algunas aglomeraciones se han presentado principalmente en las oficinas del banco estatal Unión, con "ancianos" que están "acompañados de familiares", explicó a Efe Mireya Morales, una oficial de policía encargada de la seguridad en una de las más importantes oficinas bancarias en La Paz.

El movimiento ha sido intenso para tratar de calmar los ánimos de muchas personas que están "intolerantes" y aplicar las medidas de bioseguridad mínimas como el distanciamiento personal, que difícilmente se cumple en estas circunstancias, aseguró la oficial.

Las filas son extensas cuando llega alguien que quiere cobrar el "Bono Contra el Hambre" y esto coincide con la presencia de jubilados y los pagos de servicios ordinarios que habitualmente se hacen a principios de mes.

"Estamos dando la preferencia y estamos dando de manera rápida y ya se están tranquilizando", mencionó Morales, al destacar la agilidad que se da cuando se identifica a un anciano, se le entrega una ficha específica y se le asigna una fila especial.

"Ahora cualquier dinero que viene del cielo es bienvenido, hay mucha hambre, mucha desesperación, la gente necesita", expresó a Efe Tito, un jubilado que reconoce la importancia de ese pago.

LA PRIMERA MEDIDA DEL NUEVO GOBIERNO

El pago del "Bono Contra el Hambre" es la primera medida del Gobierno de Arce y que busca beneficiar a unos 4 millones de personas mayores de 18 años que no cuentan con ingresos, entre ellos ancianos sin jubilación, madres gestantes o discapacitados.

No obstante, algunas organizaciones de padres de familia cuyos hijos están inscritos en la educación estatal gratuita han exigido que se los incluya para recibir ese beneficio social, con un plantón en la sede principal del Ministerio de Economía en La Paz.

Mientras que en ciudades como Santa Cruz, la más poblada del país, se han reportado filas en las sedes bancarias con gente que incluso intentó cobrar el bono el día anterior.

Los fondos provienen de créditos del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, aprobados en la gestión legislativa anterior pero que el Gobierno interino se abstuvo en ejecutar.

LAS ACTIVIDADES SON CASI NORMALES

La entrega de este beneficio se da también cuando desde el Ejecutivo nacional se ha determinado levantar varias restricciones ante la pandemia de la covid-19, permitiendo el desarrollo de actividades masivas, aunque se ha insistido en el uso de tapabocas y el distanciamiento físico.

Ambas medidas buscan activar la economía boliviana e incentivar la demanda interna, a las que deberán sumarse otras determinaciones del Gobierno en los siguientes días que no han sido detalladas, cuando los contagios diarios están alrededor del centenar.

Bolivia ha reportado 8.963 fallecidos y 144.810 contagios confirmados desde la aparición de los primeros casos del nuevo coronavirus en marzo pasado, mientras que la peor etapa de la pandemia fue en julio y agosto con jornadas en las que se registraron más de 2.000 contagios y un centenar de muertos.