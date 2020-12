El Hang Seng se deja un 0,13 % arrastrado por las tecnológicas y la banca

Un ordenador muestra la evoluci�n del Hang Seng en el Club de Corresponsales Extranjeros en Hong Kong (China) . EFE/Alex Hofford/Archivo

Pekín, 2 dic (EFE).- El índice referencial de la Bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, cerró hoy la sesión con pérdidas del 0,13 %, en parte por los malos resultados de las empresas tecnológicas y los bancos.

Así pues, el selectivo retrocedió 35,1 puntos hasta los 26.532,58, mientras que el índice que mide el comportamiento de las empresas de la China continental que cotizan en el parqué hongkonés, el Hang Seng China Enterprises, perdió un 0,81 %.

Entre los subíndices, empate a dos de rojos y verdes: entre los primeros, Comercio e Industria se dejó un 1,01 %, mientras que Servicios tuvo unas pérdidas tan mínimas que su índice ni siquiera lo reflejó con un decimal.

Por su lado, Finanzas e Inmobiliaria tuvieron viento de cola y subieron un 0,59 % y un 0,11 %, respectivamente.

La banca no tuvo su mejor día, con las salvedades de HSBC (3,66 % y mejor resultado del día) y Hang Seng Bank (1,65 %).

Bank of Communications perdió un 0,69 %; Bank of China, un 0,36 %; China Construction Bank, un 0,32 % e ICBC -el primer banco del mundo por capitalización bursátil-, un 0,2 %.

Las tecnológicas del selectivo se pintaron también de rojo: Alibaba y Tencent cedieron un 0,78 % y un 0,69 %, respectivamente.

Por su parte, Xiaomi pidió la suspensión de su actividad bursátil a primera hora de la mañana y la reinició tras la pausa del mediodía, después de haber logrado 4.000 millones de dólares (3.314 millones de euros) con la venta de bonos convertibles y acciones en lo que la prensa local consideró "la mayor recaudación de fondos de Hong Kong".

Eso sí, la empresa tecnológica protagonizó el peor desempeño de la sesión, con pérdidas del 7,07 %.

Entre las petroleras, Cnooc no logró salir del pozo de las pérdidas de los últimos días (-0,64 %), al tiempo que Petrochina ganó un 0,82 % y Sinopec, un 1,97 %.

Tampoco levanta cabeza la farmacéutica Sino Biopahrm, que llegó hoy a su nivel mínimo de los últimos tres meses: el lunes había liderado las ganancias con un 2,77 %, pero se hundió el martes hasta el fondo de la tabla, con pérdidas del 11,79 %. La mala racha continuó hoy, con un -3,78 %.

El volumen de negocio de la jornada fue de 181.740 millones de dólares de Hong Kong (23.443 millones de dólares, 19.436 millones de euros).