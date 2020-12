El foro económico de Davos podría trasladarse a Singapur en 2021

(Bloomberg) -- El Foro Económico Mundial (WEF, del inglés) ha mantenido conversaciones preliminares con representantes de Singapur sobre la reubicación de su encuentro anual de alto nivel en Davos.

El WEF actualmente planea celebrar el evento de 2021 en el complejo Buergenstock en Lucerna, pero está considerando ubicaciones alternativas debido a la situación de coronavirus en Europa.

Si bien el Foro y Singapur han mantenido conversaciones, no se ha tomado una decisión, según un portavoz del Ministerio de Comercio e Industria de Singapur. También dijeron que la salud y la seguridad son la prioridad y que las conferencias internacionales deben cumplir normas estrictas.

El WEF planea tomar una decisión sobre la localización de 2021 para Navidad.

El tan publicitado evento en Davos reúne a líderes mundiales, miembros de bancos centrales, ejecutivos corporativos, así como famosos y multimillonarios. Ya se ha pospuesto de enero a mayo debido a la pandemia.

