El 'Apivia' se consolida en el liderato con una maniobra maestra hacia el Sur

EFE/EPA/CAROLINE BLUMBERG/Archivo

Redacción deportes, 2 dic (EFE).- La vigésima cuarta jornada de la Vendée Globe -Vuelta al Mundo en Solitario- ha estado marcada por la brecha que se ha abierto entre los tres primeros clasificados, con el 'Apivia' de Charlie Dalín mandando con autoridad cuando ha vuelto a descender hasta la latitud 42ª sur en una maniobra maestra.

Mientras parte de la flota aún navega con rumbo sureste para evitar el anticiclón de Santa Helena, el grupo de diez perseguidores del trío de cabeza ha puesto rumbo noreste a 330 millas (640 km) al sur del cabo de Buena Esperanza, que algunos dejarán atrás esta tarde aprovechando el viento portante del suroeste de 20 nudos (38 km/h).

La primera borrasca del Sur se dirige a Madagascar, pero una segunda se esta formando ya y el viento del suroeste deja paso paulatinamente a una brisa del Noroeste que puede hacer repantearse las estrategias. De esta manera, el 'Apivia' de Charlie Dalín ha iniciado esta mañana el descenso hacia la latitud 42° Sur, a 150 millas (270 km) al norte de la Zona de Exclusión Antártica (ZEA), ampliando su ventaja con sus perseguidores.

Esto ha provocado que el 'Bureau Vallée' de Louis Burton, navegando en la latitud 43º30', en una gran maniobra, haya superado a primera hora de la tarde al 'LinkedOut' de Thomas Ruyant, ahora tercero, navegando 160 millas (310 km) más al norte.

Después de ese grupo de barcos hay un segundo que gana velocidad con la borrasca del sur y que desciende hasta la latitud 40º sur, liderado por Arnaud Boissières (La Mie Câline-Artisans Artipôle). En cuanto a los llamados 'brasileños' (por haber navegado muy cerca de las costas de Brasil), el tercer grupo donde está el español Didac Costa 'One Planet One Ocean' junto a otros tres rivales, ya están navegando en rumbo sureste a 330 millas (640 km) al noroeste de la isla de Gough.

Didac Costa navega a una media de 18 nudos (34 km/h) y el barco resonde bien. El patrón catalán ha dicho esta mañana, en pleno Atlántico Sur: "es difícil creer que hace tan solo tres meses estábamos fuera del agua, en el varadero de nuestros amigos de STP Palma. Ahora solo puedo decir gracias por vuestro apoyo y ¡Nos vemos a la vuelta!"

En esta jornada, la navegación en el grupo de cabeza ha vuelto a ser complicada. Sobre las 09:20 (hora española) el 'Arkea Paprec', cuando estaba en el cuarto puesto de la general, impactó con un 'OFNI' (Objeto Flotante No identificado" y el choque causó daños importantes en el 'foil' (alerón) de estribor.

El patrón Sébastien Simón no ha sufrido ninguna lesión, pero el punto de apoyo bajo del 'foil', (unión entre el foil y el casco) se ha desprendido del casco. y aún no sabe la importancia de la rotura y si entrará mucha agua en el casco. Ahora el viento es de unos 20 nudos (38 km/h) con olas de 3 a 4 metros.

Resultados y Clasificaciones al término 24ª jornada

Recorrido: 24.334 m.n. (45.090 km)

2/12/2020 (15:45 horas)

(F).- IMOCA con 'foils' (Alerones)

distancia a meta

.1. Charles Dalín (FRA)(F) Apivia 16.945 mn.(31400 km)

Distancia al líder

.2. Louis Burton (FRA)(F) Bureau Vallée a 250 m.n

.3. Thomas Ruyant (FRA)(F) Linkedout 260

.4. Sebastién Simon (FRA)(F) Arkea P. 486

.5. Boris Herrmann (GER)(F) SeaExplorer 502

----

22. Didac Costa (ESP) One Planet One Ocean a 2210 mn.(4095 km)

Abandonos (3)

-- Nicolás Troussel (FRA)(F) Corum 16/11/2020

-- Alex Thomson (GBR)/F) Hugo Boss 28/11/2020

-- Kevin Escoffier (FRA)(F) PRB 30/11/2020