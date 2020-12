El 70 % de los destinos mundiales han levantado las restricciones de viaje

Una vista de la playa de la Misericordia de M�laga. EFE/Jorge Zapata/Archivo

Madrid, 2 dic (EFE).- El número de destinos cerrados al turismo internacional sigue disminuyendo y el 70 % de los 217 que existen en el mundo ha suavizado las restricciones de viaje por la pandemia, según los datos de la Organización Mundial del Turismo (OMT) difundidos este miércoles.

En comparación, sólo uno de cada cuatro destinos sigue con las fronteras cerradas a los turistas internacionales, señala la octava edición del informe de la OMT sobre restricciones de viaje.

El 1 de noviembre, 152 destinos han reducido las restricciones al turismo internacional, 37 más en comparación con los 115 registrados el 1 de septiembre, al tiempo que 59 han mantenido sus fronteras cerradas a los viajeros, un 27 % menos (34 menos) que en el mismo período de dos meses.

Europa sigue a la cabeza en cuanto a la flexibilización de las restricciones de viaje, con 49 destinos (un 91 % del total del continente), lo que supone un aumento de 44 a 1 de septiembre de 2020, y sólo un destino ha eliminado todas las restricciones relacionadas con covid-19.

En Europa, cuatro destinos aplican cierre completo de fronteras (un 7 % del total del continente), una disminución de 5 en comparación con el 1 de septiembre de 2020.

Las siguientes regiones en suavizar las restricciones son América, África y el Oriente Medio, mientras que Asia y el Pacífico se mantienen como la región donde menos se han flexibilizado y donde se han establecido cierres de fronteras más completos para el turismo internacional.

EXIGENCIA DE PCR NEGATIVA

El 58 % de los destinos (126) solicitan pruebas de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) a la llegada de turistas internacionales.

En 67 destinos, un 31 % del total, una prueba PCR negativa es la medida principal, mientras que, en los 59 destinos restantes, se utiliza como una herramienta adicional.

Un 5 % de los destinos (12) no permiten que pasajeros de países de origen específicos ingresen a su territorio y otros 10 solicitan cuarentena o autoaislamiento al llegar.

Del informe se desprende que los destinos con mayor puntuación en los indicadores de salud e higiene, así como en el índice de rendimiento ambiental, se encuentran entre los que han suavizado más rápidamente las restricciones.

Además, esos destinos aplicando cada vez más enfoques diferenciados y basados en los riesgos para aplicar las restricciones de viaje.

En cambio, los destinos que mantienen sus fronteras cerradas tienden a estar en economías emergentes -la mayoría de ellos en Asia y el Pacífico y pertenecientes a los PEID (pequeños estados insulares en desarrollo), los PMA (países menos adelantados) o los países en desarrollo sin litoral- con puntuaciones relativamente bajas en los indicadores de salud e higiene y en el índice de rendimiento ambiental.

Con la vista puesta en el futuro, el informe destaca el papel que pueden desempeñar los gobiernos en la reanudación del turismo.

De los diez mayores mercados de origen del turismo, cuatro (que representan el 19 % de los viajes en 2018) han publicado una guía que aconseja no realizar ningún tipo de viaje internacional no esencial.

Sin embargo, los otros seis (el 30 %) han emitido avisos de viaje más matizados.