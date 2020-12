EEUU.- Trump apunta hacia el gobernador republicano de Georgia y le acusa de haber dejado que el "estado fuera estafado"

26/11/2020 El presidente de EEUU, Donald Trump. POLITICA NORTEAM�RICA INTERNACIONAL ESTADOS UNIDOS ERIN SCHAFF / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



Piden a Trump que rebaje su retórica incendiaria pues "inspira a la gente a cometer posibles actos de violencia"



MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha acusado al gobernador republicano de Georgia, Brian Kemp, de haber permitido que el "estado fuera estafado" al confirmar el triunfo de Joe Biden por algo más de 10.000 votos y no dar pábulo a las afirmaciones sobre el supuesto fraude electoral cometido en su contra.



"Haz algo Brian Kemp. Permitiste que tu estado fuera estafado", ha escrito en su cuenta de Twitter el presidente saliente, Donald Trump, quien le ha insistido en que se deben "verificar las firmas y contar los sobres firmados".



Tras ello, Trump incluso le ha sugerido que detenga su carrera electoral para el Senado de Georgia, ya que "no será necesaria" y "¡todos ganamos!", ha escrito.



El pasado 20 de noviembre, las autoridades de Georgia, tradicional bastión republicano desde hace casi 30 años, certificaron la victoria de Biden por un estrecho margen de 12.284 votos, obteniendo así los 16 votos electorales a los que se agarraba Trump para mantener vivas sus aspiraciones de seguir en la Casa Blanca.



Tanto el secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, como Kemp, ambos republicanos, confirmaron además que no existen pruebas del supuesto fraude electoral que Donald Trump ha estado denunciado, motivando así una serie de ataques y críticas hacia ellos.



Unos ataques que el alto funcionario electoral de Georgia, Gabriel Sterling, ha pedido que cesen, ya que la retórica incendiaria de Trump está "inspirando a la gente a gente a cometer posibles actos de violencia".



"Alguien va a resultar herido. Alguien va a ser asesinado. Tiene que parar, señor presidente, ha dicho Sterling durante una rueda de prensa, en la que ha criticado a Trump y al Partido Republicano por no condenar las amenazas que algunos funcionarios electorales del estado están recibiendo en las últimas semanas.



Trump no ha perdido el hilo y ha respondido a Sterling a través de Twitter, insistiendo en que las elecciones fueron "amañadas", y arremetiendo de nuevo contra Kemp y Raffensperger, a quienes les ha preguntado si tienen "miedo" de mostrar "el fraude masivo".