EEUU.- Georgia no aprecia "cambios sustanciales" en el recuento de los votos y recertificará la victoria de Biden

26/11/2020 Donald Trump, presidente de Estados Unidos POLITICA NORTEAM�RICA INTERNACIONAL ESTADOS UNIDOS ERIN SCHAFF / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



El secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, ha señalado este miércoles que no se han apreciado "cambios sustanciales" en el recuento de los votos emitidos en el estado en las elecciones de Estados Unidos, por lo que espera recertificar la victoria del candidato demócrata, Joe Biden, en el territorio.



"No hemos visto cambios sustanciales en los resultados de ningún condado hasta ahora", ha indicado Raffensperger en rueda de prensa, donde ha reconocido que esto era lo que las autoridades locales "esperaban".



Según ha trasladado, 110 condados de Georgia ya han terminado de recontar los votos y ha avanzado de que los 159 que componen el estado finalizarán esta labor antes de que acabe el plazo, fijado para la medianoche (hora local). Así, un alto funcionario electoral de Georgia, Gabriel Sterling, ha informado de la recertificación de la victoria de Biden tendrá lugar este viernes, ha recogido la cadena de televisión CNN.



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha denunciado reiteradamente la existencia de un "fraude" en las elecciones de noviembre, que ganó Biden, y ha puesto el foco en Georgia, uno de los estados considerados como 'clave' para alzarse con la victoria en los comicios.



El mandatario arremetió este martes contra el gobernador de Georgia, el republicano Brian Kemp, y le acusó de haber permitido que "el estado fuera estafado" al confirmar el triunfo de Biden por algo más de 10.000 votos en el estado.



El pasado 20 de noviembre, las autoridades de Georgia, tradicional bastión republicano desde hace casi 30 años, certificaron la victoria de Biden por un estrecho margen de 12.284 votos, obteniendo así los 16 votos electorales a los que se agarraba Trump para mantener vivas sus aspiraciones de seguir en la Casa Blanca.



Tanto Raffensperger, también republicano, como Kemp, confirmaron además que no existen pruebas del supuesto fraude electoral que Trump ha estado denunciado, motivando así una serie de ataques y críticas hacia ellos.