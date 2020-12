Edu Soto sobre la detención de Rafael Amargo: "Me imagino que la vida le ha llevado a una equivocación"

MADRID, 2 (CHANCE)



En España no se habla de otra cosa, la detención de Rafael Amargo por ser acusado de pertenencia a grupo criminal y tráfico de drogas, algo que nos dejaba completamente sorprendidos nos ha sorprendido a todos y ha desatado la polémica en la vida del bailaor flamenco que sigue en prisión. Muchos son los actores que han hablado sobre ello, en este caso, Edu Soto ha mostrado su reflexión al respecto.



"Bueno, me lo he cruzado por la vida un par de veces, me imagino que la vida le ha llevado a una equivocación y todos tenemos derecho a equivocarnos, pero estoy juzgando sin conocer por lo que se conoce, pues bueno, imagino que como persona cabal, que imagino que es, rectificará. Espero que la vida le de una segunda oportunidad para redimirse" empezaba confesando el actor.



Edu ha querido reconocer que tiene una larga trayectoria profesional encima de los escenarios y que hay que tener tranquilidad para saber en qué queda todo: "Es un hombre que tiene una larga trayectoria y espero que igual que si lo hubiese hecho otra persona, tendría que lidiar con las consecuencias. Mucho ánimo, sobre todo a la compañía entera, que imagino que les haría mucha falta el estreno, y nada... mucho ánimo".



En cuanto al espectáculo en el que es protagonista, POST!, asegura que se lo dedica a su madre: "Se lo dedico a mi madre, que murió el 1 de enero, no fue por el Coronavirus, pero seguro que nos está mirando y está orgullosa de esto. Y luego se lo dedico a todos los damnificados de esta pandemia y en general se lo dedico a todas las personas que tienen ganas de salir de casa y de volver a una extraña normalidad, al humanidad es capaz de vencer cualquier adversidad".