Economía/Finanzas.- Santander, mejor banco de España y de América por 'The Banker'

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



Banco Santander ha sido galardonado como mejor banco de España y de América, incluidas las categorías específicas de Brasil y Argentina, por la revista 'The Banker'.



Según ha informado el Santander, la revista ha destacado la capacidad del banco de innovar y adaptar las soluciones desarrolladas en un mercado al resto del grupo con el fin de lograr buenos resultados, obtener ventajas competitivas y prestar el mejor servicio posible a sus clientes. Asimismo, ha resaltado su "fuerte compromiso" con la banca responsable.



El consejero delegado de Banco Santander, José Antonio Álvarez, ha destacado que los equipos de la entidad "han trabajado duro" en 2020 para ayudar a los clientes en todos sus mercados. "El reconocimiento de 'The Banker' como mejor banco en muchos de nuestros mercados es una muestra muy importante del esfuerzo llevado a cabo en un año difícil", ha señalado.



En España, la publicación ha puesto en valor las medidas adoptadas por la entidad para apoyar a sus clientes durante la pandemia del Covid-19. "Gracias a su innovación en productos y a su agilidad en los negocios, Santander España ha jugado un papel de incalculable valor apoyando a los clientes y a las empresas del país durante una crisis sanitaria y económica sin precedentes", indica la revista.



En Brasil, 'The Banker' ha reconocido las innovaciones realizadas por Santander durante este año, con productos como Sim, una fintech que ofrece créditos rápidos y asequibles; EmDia, una plataforma de renegociación de deudas que conecta a los prestamistas con clientes en impago; Santander Auto, un negocio de seguros para automóviles, o Pi, una plataforma de inversión totalmente digital y con arquitectura abierta.



En Argentina, ha destacado los nuevos productos y servicios lanzados por Santander para mujeres emprendedoras y clientes jóvenes, como por ejemplo iU, un nuevo producto diseñado especialmente para jóvenes, o las distintas alternativas para mujeres emprendedoras, profesionales o propietarias de pymes.