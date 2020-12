Economía.- Braskem emprenderá acciones legales en México tras el corte de suministro de gas natural

01/01/1970 Braskem pierde 500 millones en 2019 por el programa de reubicaci�n de Alagoas (Brasil) SUDAM�RICA BRASIL LATINOAM�RICA DESDE ESPA�A ECONOMIA BRASKEM



MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



La petroquímica brasileña Braskem ha indicado que iniciará las acciones legales pertinentes tras la interrupción unilateral por parte del Gobierno de México del suministro de gas natural en su filial en el país norteamericano Braskem Idesa, según ha informado en un comunicado.



La compañía ha sido notificada de esta incidencia a través de la agencia gubernamental Cenegas, el organismo del Gobierno mexicano responsable del sistema de transporte por ductos y gas natural en la región.



Braskem ha indicado que el gas natural es el suministro energético esencial para la producción de polietileno en el complejo petroquímico que la sociedad tiene en México.



Por su parte, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador ha explicado que no se trata de un corte en el suministro, sino de la finalización de un contrato que "no se va renovar". "No se incumple, sencillamente ya no hay contrato", ha apostillado López Obrador.



Tras el corte de las autoridades mexicanas, Braskem ha iniciado los procedimientos oportunos para la interrupción inmediata de las actividades operativas en el complejo petroquímico Eitleno XXI, lo que podrá tener un impacto material en los resultados operativos o financieros de la compañía, según el tiempo que conlleve la paralización.



"Braskem Idesa adoptará las medidas legales aplicables en la búsqueda de la preservación de sus derechos y una solución al problema y no puede estimar, en este momento, la fecha para el regreso de sus actividades", ha apostillado la empresa.