Diego Martínez pide "disfrutar de un partido de los grandes"

El entrenador del Granada, Diego Mart�nez (i), celebra con su jugador Roberto Soldado (d) su victoria en el encuentro correspondiente a la tercera ronda de clasificaci�n de la Europa League entre el Granada CF y el Lokomotiv. EFE/Miguel �ngel Molina

Granada, 2 dic (EFE).- El entrenador del Granada, Diego Martínez, calificó el choque que medirá este jueves a su equipo y al PSV Eindhoven como "un partido de los grandes" que su plantel se ha ganado "en el campo" el derecho a disputar, y destacó que ve a los suyos "en un momento maravilloso" pese a sus últimos malos resultados en LaLiga Santander.

Diego Martínez pidió este miércoles en rueda de prensa a sus futbolistas para el encuentro frente al PSV exprimirse "al máximo" y dar "lo mejor" de ellos mismos, y añadió que "donde no llegue el acierto, que llegue la insistencia y la constancia".

"Lo que nos ha traído hasta aquí ha sido focalizar todo nuestro esfuerzo en el presente, tenemos que disfrutar de este momento, que es único. Lo de mañana es un partido de los grandes que el equipo se ha ganado en el campo el derecho a jugar", destacó el entrenador del Granada, equipo que virtualmente está clasificado para los dieciseisavos de final de la Liga Europa.

"Fuimos a Malmoe a jugar la última previa y no nos conocía nadie, salvo a Roberto Soldado y decían que estaba viejo. No olvidemos de dónde venimos", sentenció Diego, quien pidió "disfrutar de un partido grande compitiendo juntos".

El técnico comentó que están "preparados para todo tipo de partido" y "con confianza" en lo que tienen que hacer para ganar pese a que "la exigencia va a ser máxima" porque el PSV es "uno de los equipos con más potencial ofensivo de toda la Liga Europa".

"Si analizamos en perspectiva la temporada, estamos en un momento maravilloso como equipo, más allá de que los últimos resultados en liga, que no son los que queremos", comentó Diego, quien recordó que "no hay un proceso lineal en ningún equipo".

"Este equipo está unido y cree en lo que hace en las derrotas y en las victorias", agregó el preparador, quien reconoció que lo que más le preocupa ahora es "alcanzar el mejor nivel de los jugadores que vienen de lesión o enfermedad".

No obstante, y pese a la carga de partidos, aseveró que no cambia la situación actual por la de "estar en casa viendo por la tele los partidos de Europa y poder preparar mejor el choque del domingo".

jag/agr/sab