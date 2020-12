Desconecta.- Una mujer se hace viral limpiando lápidas olvidadas en un cementerio de Bedford, Virginia

02/12/2020 Una mujer se hace viral limpiando l�pidas olvidadas en un cementerio de Bedford, Virginia. MADRID, 2 dic. (EDIZIONES) Bajo el pseud�nimo de @ladytaphos, una mujer del condado de Bedford, Virginia, se ha hecho viral en TikTok tras decidirse a compartir a trav�s de v�deos la labor que lleva haciendo desde hace a�os: limpiar l�pidas olvidadas en un cementerio. POLITICA YOUTUBE/VIDELO - @LADYTAPHOS



Bajo el pseudónimo de @ladytaphos, una mujer del condado de Bedford, Virginia, se ha hecho viral en TikTok tras decidirse a compartir a través de vídeos la labor que lleva haciendo desde hace años: limpiar lápidas olvidadas en un cementerio.



Durante los últimos tres años, Alicia Williams, 41 años, ha estado yendo al cementerio Longwood de Bedford equipada con solución biológica D2, unos cuantos cepillos de cerdas suaves y mucha agua, para limpiar lápidas.



Según Alicia, la respuesta por parte del público a sus vídeos ha sido mayoritariamente positiva. Uno de ellos ha llegado a superar los 22 millones de visitas y los 4 millones de 'me gusta'.



La mujer no se dedica profesionalmente a la limpieza de lápidas, pero es lo que más le gusta hacer en su tiempo libre.



Esta afición la desarrolla previo consentimiento del cuidador del cementerio, quien, en unas declaraciones a la web de noticias wdbj7, dio una estimación aproximada del total de lápidas que hasta ahora ha podido limpiar: unas 150.



Según Alicia, la elección de lápidas la hace de forma aleatoria: "En realidad no tengo un proceso de selección, sólo camino por ahí y elijo una al azar", y añadió: "Intento hacer esto si tengo tiempo cuando el clima es agradable".



Sus vídeos han recibido elogios por parte de usuarios de distintas partes del mundo e incluso están llegando a inspirar a otros a hacer lo mismo.