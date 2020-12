Desconecta.- 'Adopta un Jubilado', la iniciativa de Madrid para encontrar hogar a los perros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

02/12/2020 'Adopta un Jubilado', la iniciativa de Madrid para encontrar hogar a los perros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. MADRID, 2 dic. (EDIZIONES) El Ayuntamiento de Madrid acogi�, a comienzos de noviembre, la presentaci�n de la campa�a 'Adopta un Jubilado 2021', organizada por la Asociaci�n H�roes de 4 Patas con el objetivo de encontrar una familia a perros que han prestado servicio en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, as� como en cuerpos de polic�a locales, bomberos o empresas de seguridad privada. SOCIEDAD YOUTUBE/VIDELO



MADRID, 2 dic. (EDIZIONES)



El Ayuntamiento de Madrid acogió, a comienzos de noviembre, la presentación de la campaña 'Adopta un Jubilado 2021', organizada por la Asociación Héroes de 4 Patas con el objetivo de encontrar una familia a perros que han prestado servicio en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como en cuerpos de policía locales, bomberos o empresas de seguridad privada.



Estos perros, en su mayoría machos, de razas pastor alemán o pastor belga malinois, fueron adiestrados entre los 10 y los 24 meses de nacidos para diversas funciones como el rescate de personas, la defensa de víctimas de violencia, rastreo o localización de drogas, billetes o explosivos.



https://www.youtube.com/watch?v=b88v55bVDQM&t=3s



Los canes que normalmente se ofrecen en adopción han prestado servicio entre ocho y nueve años o han dejado de hacerlo antes porque sus facultades han comenzado a mermar.



Entre ellos también se encuentran perros más jóvenes que, tras haber sido adiestrados, no han desarrollado las capacidades y aptitudes necesarias para desarrollar el trabajo.



Con este acto, Madrid pretende dar visibilidad y poner en relevancia la importancia para la sociedad de este tipo de iniciativas "generosas y solidarias", tal y como dijo el alcalde, José Luis Martínez-Almeida.



El alcalde también quiso pedir responsabilidad a quienes decidan adoptar animales de compañía, porque "no es algo que deba tomarse a la ligera ni ser fiebre de un solo día", coincidiendo con la vicealcaldesa, Begoña Villacís, en que la decisión de tener una mascota "debe ser muy reflexionada porque no es un capricho y merecen tener una vida digna".