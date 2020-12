Costa y Sassoli insisten en que "no hay plan B" sobre el presupuesto de la UE

EFE/EPA/OLIVIER HOSLET

Bruselas, 2 dic (EFE).- El primer ministro portugués, António Costa, y el presidente del Parlamento Europeo (PE), David Sassoli, insistieron este miércoles en que la Unión Europea no contempla un "plan B" ante el bloqueo húngaro y polaco al paquete presupuestario y dijeron que se sigue trabajando en convencer a esos dos gobiernos.

"Aún tenemos un plan A", afirmó Costa en una rueda de prensa junto al presidente de la Eurocámara tras mantener ambos, junto a los líderes de los grupos políticos del Parlamento, una reunión de trabajo telemática para preparar el inicio de la presidencia portuguesa del Consejo.

Budapest y Varsovia se niegan a aprobar el acuerdo sobre el paquete de recuperación (1,8 billones de euros en total) por su rechazo al mecanismo que permitirá suspender fondos a los países que no respeten los principios del Estado de derecho, un instrumento que los países restantes y la Eurocámara se niegan a retocar.

Costa incidió en que "no se puede reabrir" ni el acuerdo que lograron los países en julio ni los compromisos logrados posteriormente entre el Consejo y el Parlamento sobre el paquete de recuperación y la condicionalidad en el desembolso.

"Podemos trabajar sobre la base de estos acuerdos pero no reabrirlos. Esto significa que la próxima semana hay que llegar a un acuerdo", señaló Costa.

También Sassoli subrayó que espera que el diálogo que en la actualidad mantiene la presidencia alemana del Consejo con estos dos países díscolos permita llegar a un acuerdo y alertó de que, "si este no es el caso, no habrá un plan B".

"Tendríamos que empezar desde la casilla de salida y creo que los ciudadanos europeos no merecen eso y no lo esperan. Obviamente, esto pondría en riesgo la habilidad de la Unión Europea y de los países para recuperarse (de la pandemia)", añadió el presidente del PE.

UN POSIBLE PLENO PARA RATIFICAR EL PACTO DEL BREXIT

Sassoli también se refirió a la fase decisiva en la que han entrado las negociaciones del Brexit, con los equipos inmersos en una nueva ronda en Londres estos días, y dijo esperar que estas conversaciones lleguen a "una conclusión positiva con un acuerdo".

"Si hay necesidad de un pleno extraordinario no sería difícil organizarlo. Ciertamente podemos agendarlo. El PE está preparado para reunirse en pleno durante las Navidades", señaló.

Costa, por su parte, coincidió en que concluir las negociaciones con el Reino Unido será clave para "tener un Brexit lo menos dramático posible".

La próxima sesión plenaria de la Eurocámara, que también es la última antes de la fecha en la que finaliza el periodo de transición del Brexit -el 31 de diciembre-, se celebrará entre el 14 y el 17 de diciembre.

LAS PRIORIDADES DE LA PRESIDENCIA PORTUGUESA

El socialista Costa, cuyo país asumirá la próxima presidencia semestral del Consejo el próximo 1 de enero, señaló que sus prioridades para esos seis meses serán continuar la recuperación económica del club comunitario tras la pandemia de coronavirus, el desarrollo del pilar social y el refuerzo de la autonomía estratégica.