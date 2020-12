Coronavirus.- Austria abrirá sus estaciones de esquí, aunque solo para sus ciudadanos

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



El primer ministro de Austria, Sebastian Kurz, ha anunciado que las celebraciones de Navidad estarán limitadas a un máximo de diez personas y ha confirmado que finalmente las estaciones de esquí sí podrán abrir a partir del 24 de diciembre, aunque con medidas que prácticamente vetan a los turistas extranjeros.



Los hoteles y los restaurantes seguirán cerrados al menos hasta el 6 de enero, mientras que quienes lleguen con países con tasas de incidencia semanal superior a los 100 casos por 100.000 habitantes deberán guardar como mínimo cinco días de cuarentena.



La situación de las estaciones de esquí ha sido uno de los principales debates de estos últimos días, después de que Alemania, Francia e Italia hayan alertado del riesgo de que estas instalaciones puedan convertirse en focos de contagio, como ya ocurrió en la primera ola.



"La pandemia no ha terminado. El virus sigue entre nosotros y las cifras de contagio siguen siendo extremadamente altas", ha dicho Kurz, al explicar por qué no se pueden levantar por ahora las restricciones adoptadas en estas últimas semanas en Austria.



El Gobierno austriaco, no obstante, sí permitirá a partir del lunes la reapertura de tiendas, peluquerías y centros educativos, después de que la cifra de casos diarios haya caído a unos 4.000 después de superar los 9.000 en el pico de esta segunda ola.