Cinco cosas que debe saber para comenzar el día

(Bloomberg) -- Hay optimismo ante el estímulo en Estados Unidos, el Reino Unido aprueba una vacuna, y Biden no está listo para un restablecimiento de las relaciones con China.

Aumento del rendimiento

Los inversionistas se deshicieron ayer de bonos del Tesoro en medio de un brote de optimismo sobre las posibilidades de un paquete de estímulo. Un grupo bipartidista de legisladores lanzó ayer una propuesta de US$908.000 millones, y la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, también están haciendo nuevos intentos por acabar con el punto muerto. El movimiento al alza en los rendimientos del Tesoro, acompañado de una curva de rendimiento más pronunciada, tendrá ciertos efectos colaterales en los mercados de valores, las divisas y el crédito.

Aprobación

La vacuna contra el coronavirus desarrollada por Pfizer Inc. y BioNTech SE estará disponible en el Reino Unido a partir de la próxima semana después de recibir una autorización de emergencia. El país ha ordenado dosis suficientes de la vacuna para inmunizar a 20 millones de sus 67 millones de habitantes; de ellos, los más ancianos y residentes en hogares de reposo serán los primeros en línea para la vacunación. La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. se reunirá el 10 de diciembre para discutir la aprobación del tratamiento de Pfizer. Por ahora, la pandemia continúa pasando la cuenta: las muertes en Alemania alcanzaron un máximo de siete meses y las hospitalizaciones están aumentando en todo EE.UU.

Sin cambios

Poco probable parece un rápido restablecimiento de las relaciones entre EE.UU. y China inmediatamente tras realizarse el cambio de ocupante en la Casa Blanca; esto, después de que el presidente electo Joe Biden dijera al New York Times que mantendría vigente el acuerdo comercial de primera fase mientras realiza una revisión completa de la política de EE.UU. hacia su rival asiático. El Gobierno saliente enfrentó un nuevo dolor de cabeza cuando se reveló que los fiscales están investigando si varias personas ofrecieron contribuciones políticas a cambio de absoluciones presidenciales. El presidente Donald Trump dijo que la supuesta irregularidad revelada en los documentos judiciales dados a conocer era una “noticia falsa”.

Mercados mixtos

Después de alcanzar máximos récord en EE.UU. ayer, hoy es un día más moderado para las acciones globales, ya que los inversionistas buscan nuevos catalizadores después de descontar todo el optimismo que pueden reunir. El índice MSCI Asia-Pacific agregó 0,2%, mientras que el índice Topix de Japón cerró 0,2% al alza. En Europa, el índice Stoxx 600 había caído 0,2% a las 5:55 a.m., hora del este, y los operadores favorecían las acciones defensivas. Los futuros del S&P 500 apuntaban a una caída en la apertura, el petróleo se mantenía estable antes de la reunión de la OPEP+ mañana y el oro continuaba ganando terreno.

También hoy...

Una ajetreada semana de datos laborales comienza con la publicación a las 8:15 a.m. de la cifra de cambios de empleo de ADP. Los datos de los inventarios de petróleo crudo se conocen a las 10:30 a.m. El último libro Beige de la Fed se publica a las 2:00 p.m. El presidente de la Fed, Jerome Powell, se presenta ante el Panel de Finanzas de la Cámara a partir de las 10:00 a.m. y el presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, habla más tarde. Las negociaciones sobre la relación posterior al brexit del Reino Unido con la UE parecen estar

Nota Original:Five Things You Need to Know to Start Your Day

©2020 Bloomberg L.P.