Ciencia.-Imágenes inéditas en profundidad y extensión de las Nubes de Magallanes

Imágenes de la encuesta SMASH (Survey of the MAgellanic Stellar History) revelan un sorprendente retrato familiar de nuestros vecinos galácticos: la Gran Nube y la Pequeña Nube de Magallanes.



Las imágenes representan una parte de la segunda publicación de datos del estudio más profundo y extenso de las Nubes de Magallanes. Las observaciones consisten en aproximadamente 4.000 millones de mediciones de 360 millones de objetos.



Un extenso retrato de dos vecinos galácticos astronómicos presenta una nueva perspectiva sobre los remolinos de estrellas, gas y polvo que forman las galaxias enanas cercanas conocidas como las Nubes de Magallanes, un par de galaxias satélites enanas de nuestra Vía Láctea. Si bien esta no es la primera encuesta en mapear a estos hermanos cósmicos cercanos, SMASH es la encuesta más extensa hasta ahora.



El equipo internacional de astrónomos responsables de las observaciones utilizó la Cámara de Energía Oscura (DECam) de alto rendimiento de 520 megapíxeles en el Telescopio Víctor M. Blanco de 4 metros del Observatorio Interamericano Cerro Tololo (CTIO) en Chile.



"Hasta la fecha, este es el conjunto de datos astronómicos más profundo y extenso de las Nubes de Magallanes, que son las galaxias grandes más cercanas a nosotros", explica en un comunicado David Nidever, profesor asistente en el Departamento de Física de la Universidad Estatal de Montana e investigador principal de la encuesta SMASH. "Estas galaxias satélite se han estudiado durante décadas, pero SMASH se está utilizando para trazar su estructura en toda su enorme extensión y ayudar a resolver el misterio de su formación".



El estudio SMASH completo, que incluye la vista que se muestra en estas imágenes, cubre un área 2.400 veces mayor que la Luna llena y requirió alrededor de 50 noches de observaciones especializadas. Esta segunda publicación de datos contiene nuevos datos de DECam sobre las regiones centrales y más complejas de las Nubes de Magallanes. Las Nubes de Magallanes son las galaxias satélites más grandes de la Vía Láctea y, a diferencia del resto de las galaxias satélites, todavía están formando estrellas activamente, y a un ritmo rápido.



Aunque un gran número de galaxias enanas como las Nubes de Magallanes pueblan el Universo, la gran mayoría son demasiado débiles y distantes para que las estudien los astrónomos. Tener las Nubes de Magallanes como vecinas les brinda a los astrónomos una oportunidad única de investigar la formación y evolución de las galaxias pequeñas, pero también plantea un desafío.



Como las Nubes de Magallanes están tan cerca de la Vía Láctea, se extienden a lo largo de una gran área del cielo, lo que dificulta el mapeo en toda su extensión. El enorme campo de visión de DECam permitió a los astrónomos capturar detalles dentro de algunas de las regiones más interesantes de estas galaxias enanas.



El equipo de SMASH está utilizando su conjunto de datos profundo para estudiar la historia de la formación de estrellas en ambas galaxias. Han descubierto evidencia de que el par de galaxias han chocado entre sí en el pasado reciente y que esto provocó el episodio reciente de intensa formación estelar.