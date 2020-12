China aterriza en la Luna en 1ª misión de muestras en 40 años

(Bloomberg) -- China aterrizó una nave espacial en la Luna para llevar a cabo la primera misión de toma de muestras lunares en más de 40 años, según la agencia oficial de noticias Xinhua.

Se prevé que Chang’e-5, que aterrizó el martes por la noche, trabaje aproximadamente 48 horas en la superficie de la Luna, informó la agencia. Un módulo de aterrizaje recogerá alrededor de dos kilogramos de material, parte de ello mediante perforación subterránea, y lo almacenará precintadamente en un contenedor, según el informe.

El aterrizaje tuvo lugar en el norte de Mons Rumker, en Oceanus Procellarum, también conocido como Océano de tormentas, en la parte más próxima de la Luna, dijo Xinhua, citando un anuncio de la Administración Nacional del Espacio de China.

Nota Original:China Lands on Moon in First Mission to Grab Samples in 40 Years

