Casa Real.- ERC retira del Congreso sus enmiendas para dejar sin presupuesto a la Casa del Rey y al Tribual de Cuentas

11/02/2020 El portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufi�n, y la portavoz del PSOE en el Congreso Adriana Lastra abandonan la sesi�n Plenaria en el Congreso de los Diputados el 11 de febrero de 2020. POLITICA Ricardo Rubio - Europa Press



Las propuestas ya habían sido rechazadas en comisión, donde Podemos había votado en contra alegando que son propaganda y no son realistas



MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



Esquerra Republicana (ERC) ha decidido a última hora retirar las enmiendas que había presentado en el Congreso para dejar sin presupuestos a la Casa del Rey y al Tribunal de Cuentas, que iban a votarse este jueves en el Pleno del Congreso dentro de la última jornada de debate de los Presupuestos Generales de 2021.



Los Presupuestos diseñados por el Gobierno de coalición contemplan una partida de 8,43 millones de euros para Zarzuela, lo que supone un incremento de un 6,5% respecto de las cuentas en vigor desde 2018, esto es, 544.000 euros más que hace dos años.



En su enmienda de totalidad, ERC consideraba "incomprensible" que se "premie" a la institución monárquica con más de medio millón de euros más en plena emergencia social y que Felipe VI siga cobrando "como Rey, es decir, que es beneficiario de unos privilegios históricos incompatibles con la democracia", y no como Jefe del Estado. Por ello, planteaba dejar sin financiación a Zarzuela y asignar al monarca un sueldo en torno a los 90.000 euros anuales, similar al del presidente del Gobierno.



Se trata de una enmienda que ERC venía defendiendo en la tramitación parlamentaria de los sucesivos Presupuestos Generales y que, este año, no llegará al Peno del Congreso, según ha comunicado ERC en un escrito registrado en el Congreso y al que ha tenido acceso Europa Press.



PODEMOS LAS PRESENTABA CUANDO ESTABA EN LA OPOSICIÓN



Podemos también solía presentar cada año enmiendas para tumbar o al menos recortar la partida destinada a Zarzuela, pero este año decidió no reeditarlas, ahora que esas cuentas públicas llevan también su firma.



De hecho, en el debate de la Comisión de Presupuestos de hace una semana Unidas Podemos ya rechazó las enmiendas de ERC contra los Presupuestos de Zarzuela y del Tribunal de Cuentas alegando que esas propuestas son "propaganda" y no son "realistas".



Así lo verbalizó su portavoz en la Comisión de Presupuestos del Congreso, Martina Velarde, quien quiso dejar claro que su grupo es "republicano", pero que eliminar o reducir drásticamente esa partida presupuestaria "afecta a la institucionalidad, y no sólo a la Familia Real". "Estamos para gobernar y para dar certidumbre, no para hacer propaganda política", ha aseverado la diputada, espetó.



POR SI A LA DERECHA LE DA POR APOYARLAS



Desde ERC aseguran a Europa Press que la retirada se debe al riesgo de que sus enmiendas pudieran ser apoyadas por el PP y Vox con el fin de tumbar el proyecto de Presupuestos, ya que la derrota del Gobierno en una sola sección conllevaría el derribo de todo el proyecto.



Sin embargo, a su paso por la Comisión esas enmiendas de ERC contra la Casa del Rey ya fueron descalificadas por PP y Ciudadanos, que cargaron contra los independentistas catalanes por ir en contra de una institución que representa esa unidad de España que quieren "romper" y de un Rey que quieren "dinamitar", como señaló la diputada del PP Edurne Uriarte.



"A ERC le sobra el Estado de Derecho, la democracia y las instituciones que los garantizan porque quieren una República autoritaria bajo su mando y por eso pacta con este Gobierno, porque es un paso más, otro, en ese camino", resumió Uriarte.



En la misma línea se expresó el portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, quien acusó a ERC de aprovechar sus enmiendas contra la Casa del Rey o el Poder Judicial para evidenciar su "rupturismo" y su actitud "antisistema". "Es lamentable esta posición de desacato y de atacar por la vía presupuestaria", ha manifestado Bal, para cuestionar que el Gobierno pretenda "ir de viaje con estos señores".