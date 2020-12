CAN.- Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú aprueban la Carta Ambiental Andina para enfrentar la crisis climática

26/05/2019 Comunidad Andina IBEROAM�RICA POL�TICA TWITTER



MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



Los países miembro de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) --Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú-- han aprobado este martes la Carta Ambiental Andina con el auspicio de la Presidencia temporal de Colombia, un instrumento con el que pretenden hacer frente a la crisis climática y proteger el medioambiente y la biodiversidad.



El documento, firmado en el contexto del Consejo Andino de ministros de Exteriores al que han acudido los responsables de estas carteras de las cuatro naciones, supone el primer instrumento multilateral en la región para "enfrentar unidos los efectos del cambio climático", a través de la protección de la biodiversidad.



"En el marco de esta comunidad queremos elevar nuestro compromiso a una carta andina que defina de manera precisa nuestro compromiso por la protección de la biodiversidad, por la protección de los ecosistemas, por el desarrollo sostenible, por la protección de los páramos, por la protección de la Amazonia", ha destacado el presidente de Colombia, Iván Duque, que ostenta la Presidencia pro témpore del organismo, tal y como recoge 'El Tiempo'.



En este sentido, la carta destaca que en el territorio nacional de los países que se han adherido se concentra un alto porcentaje de la biodiversidad del planeta, entre ellos una importante área de la Amazonía, así como ecosistemas únicos y estratégicos como los páramos, a pesar de que también es una región altamente vulnerable a los impactos de la crisis climática.



Para velar por la protección de estos espacios, el instrumento garantizará "la gestión integral de los recursos hídricos, la conservación y uso sostenible de la biodiversidad, la prevención y atención de desastres, lucha contra la minería ilegal, la promoción de la economía circular, la lucha contra los delitos ambientales y el fortalecimiento de la gestión ambientalmente racional de sustancias químicas y desechos durante todo su ciclo de vida".



Estos objetivos se llevarán a cabo "a través de la coordinación y colaboración de nuestros países y el apoyo de la institucionalidad de la Comunidad Andina".



Además, la Carta Ambiental tiene entre sus propósitos "acelerar la implementación de la Agenda 2030 y de las Convenciones sobre Cambio Climático y Biodiversidad y el Acuerdo de París, entre otros instrumentos internacionales", ha explicado la ministra de Exteriores colombiana, Claudia Blum.



Por último, enfatiza en la importancia de la educación ambiental, contribuir "a una recuperación económica post-COVID-19 que sea verde, inclusiva y resiliente" y la participación del sector privado y la sociedad civil.



Duque ha asegurado que "esta carta se convierte en bandera, faro, guía de lo que serán las acciones de política pública, que involucra a los jefes de Estado, cancilleres, ministros de ambiente y a todos los ministerios que tienen concatenación transversal.



Por su parte, el secretario general de la CAN, Jorge Hernando Pedraza, ha calificado el acuerdo de "hito histórico" y ha valorado positivamente que la protección del medioambiente y la lucha contra la crisis climática esté presente en la agenda del organismo.



Además de la ratificación del documento, Hernando Pedraza ha anunciado la creación de la Plataforma Tecnológica Ambiental Andina, con el objetivo de centralizar indicadores ambientales para ponerlos a disposición de los países miembro de la CAN