Biden no contempla eliminar de forma inmediata la fase 1 del acuerdo con China -NYT

2 dic (Reuters) - El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, ha dicho que no planea eliminar de forma inmediata el acuerdo comercial de la Fase 1, firmado por el presidente Donald Trump con China, según informó el miércoles el periódico The New York Times.

"No voy a hacer ningún movimiento inmediato, y lo mismo se aplica a los aranceles", dijo Biden en una entrevista con un columnista del Times. "No voy a condicionar mis opciones".

Bajo el acuerdo, China pactó incrementar las compras de productos y servicios estadounidenses en al menos 200.000 millones de dólares entre 2020 y 2021.

El acuerdo de la Fase 1, firmado a principios de este año, también mantiene en vigor un 25% de aranceles sobre una serie de bienes industriales y componentes chinos por valor de 250.000 millones de dólares utilizados por los fabricantes de EEUU, además de otros aranceles en represalia de China por valor de más de 100.000 millones de dólares sobre bienes estadounidenses.

Según Biden, la mejor estrategia para tratar con China sería conseguir primero que sus aliados estén "en la misma página".

Biden añadió que aplicaría políticas dirigidas a las "prácticas abusivas" de China, incluyendo "el robo de propiedad intelectual, el 'dumping' de productos, los subsidios ilegales a las empresas" y la obligación de "transferencias de tecnología" de las compañías estadounidenses a sus contrapartes chinas, según la columna publicada por el NYT.

