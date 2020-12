Baloncesto/NBA.- Ricky Rubio: "Me fui de Minnesota sin terminar algo, el objetivo son los 'playoffs'"

11/12/2016 Ricky Rubio en el Minnesota Timberwolves - Golden State Warriors DEPORTES MINNESOTA TIMBERWOLVES



MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



El base español Ricky Rubio ha asegurado en su presentación con los Minnesota Timberwolves, equipo al que regresa tras ser traspasado por Phoenix Suns, que es "buen momento" para volver a la franquicia que le acogió en la NBA y donde tiene pendiente meterse en los 'playoffs', su gran objetivo.



"Siento que me fui dejando algo sin terminar. Ahora tengo la oportunidad de demostrar mi valía nuevamente y ayudar al equipo a llegar a los 'playoffs'. Ese sería el gran objetivo, aunque es un proyecto que va más allá de este año", manifestó en rueda de prensa.



Rubio, que estuvo entre 2011 y 2017 en Minnesota antes de pasar dos temporadas por los Utah Jazz y militar el pasado curso en Phoenix Suns, reiteró que se fue de los Timberwolves con una 'espinita clavada' que espera quitarse en este segundo ciclo en Mineápolis.



"Siento que terminar aquí ha sido una gran forma de acabar el mercado después de todo lo que ha pasado. Estoy a gusto por regresar y siento que pertenezco un poco a este lugar", se sinceró el base de El Masnou.



Siendo uno de los mejores organizadores de juego de la NBA, se reencuentra con una franquicia que fue su primera casa. "Hay muchas caras y lugares familiares. Siento que pertenezco a este lugar", apuntó, si bien ve "un poco raro" el panorama actual por el coronavirus.



"No podemos entrenar como un equipo, como un grupo, pero hay que adaptarse y estoy seguro de que volverá pronto la normalidad. Es bueno estar de vuelta aquí", reiteró.



Además, llega para actuar, un poco, de líder. "Soy un jugador diferente de cuando vine aquí y cuando me fui. Tengo mucha más experiencia, especialmente en la NBA, como persona y jugador. Es un buen momento", recalcó.



"Toda mi carrera con los Timberwolves fui titular. Te vas y sientes que tienes que ganar de nuevo el respeto con la nueva organización y el equipo. Creo que me puso en una situación incómoda. Pero he aprendido mucho de diferentes entrenadores", afirmó sobre su salida a los Utah Jazz en 2017.



En cuanto al año pasado, en los Suns, aseguró que le gustó su "corta" estancia en Phoenix. "Tuve una buen relación con el entrenador y con mis compañeros. Creo que hice un buen trabajo para hacer que un equipo joven luchase por un objetivo. Y estuvimos a una canasta de llegar a los 'playoffs'", recordó.