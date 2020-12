AMLO muestra el vaso medio lleno al cumplir segundo año de gobierno opacado por pandemia

Actualiza con discurso de López Obrador ///México, 2 Dic 2020 (AFP) - El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, defendió su gestión de la pandemia -que se ha cobrado más de 100.000 vidas en el país-, y aseguró que tanto ésta como la crisis económica que desató se encuentran bajo control.En un informe al cumplir este martes dos años de gobierno, el primer mandatario izquierdista de México reconoció no obstante que el covid-19 puso un freno a su proyecto, centrado en la lucha contra la corrupción y la pobreza.Pero "no nos hemos visto rebasados", afirmó, un día después de que el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, señalara que México está "en mala situación" y debe tomarse "muy en serio" la crisis."Hemos procurado que a ningún enfermo le falte atención médica", añadió AMLO -como es conocido el presidente de 67 años por sus iniciales-, sin aludir a la OMS.La epidemia deja casi 107.000 muertes, lo que convierte a México en el octavo país con la tasa de letalidad más alta del mundo, y acumula 1,1 millones de contagios.Pese a heredar un "sistema de salud en ruinas", se terminaron de construir 130 hospitales, 971 fueron reconvertidos y se contrataron 71.000 trabajadores de la salud, destacó AMLO -elegido hasta 2024- ante un reducido grupo de invitados en el palacio de gobierno. - Crisis menos dolorosa - La pandemia también provocó una fuerte caída de la economía, que según el Banco de México (central) se contraerá poco más de 9% este año.López Obrador sostuvo que enfrentar esa situación "ha sido menos doloroso y complejo" que la crisis sanitaria, gracias a que desechó las recetas del "período neoliberal"."Empezando por desechar la estrategia de endeudar al pueblo para rescatar a los de arriba", sostuvo sobre su decisión de evitar una política fiscal contracíclica y apostar por programas sociales, proyectos de infraestructura y la entrega de microcréditos. La segunda economía latinoamericana cayó un histórico 17% en el segundo trimestre, aunque entre julio y septiembre pasado repuntó 12%. AMLO aseguró que la economía se está recuperando, al punto que de 1,1 millón de empleos formales perdidos durante la crisis se han recuperado casi 556.000, y en marzo se llegaría a los 20,6 millones que había antes de la pandemia.Los ingresos de la hacienda pública apenas cayeron 3% frente a 2019, el consumo está repuntando y las remesas de los migrantes alcanzarán el récord de 40.000 millones de dólares, resaltó el presidente.Para Nikhil Sanghani, de la firma británica Capital Economics, la estrategia de López Obrador ha provocado que la crisis sea más pronunciada que en Brasil. "Esto pesará en la recuperación (...) y eleva el riesgo a largo plazo de que haya más cierres de negocios y desempleo", advirtió. - Entre decepción y fe - Pese al complejo panorama, el gobernante registró una aprobación promedio de 58,4% en noviembre, según la consultora privada Mitofsky, su mejor número en 2020. AMLO aseguró este martes que 71% de los mexicanos lo respalda."Hay mucha gente que votó por López Obrador. que se esperanzó y que están arrepentidos. Sin embargo, son muchísimos los que siguen creyendo por una devoción casi religiosa", declaró a la AFP el analista José Antonio Crespo. "Estoy arrepentida de haber votado por él. Lo hice porque no quería más (partidos) PRI ni PAN", comentó a la AFP Paola Pérez, trabajadora de 42 años del sector turístico. En contraste, Trinidad Gómez, propietaria de una tienda de víveres de la capital, piensa que "hay que seguirle teniendo fe". "No lo han dejado (gobernar), y con esto del virus menos, está todo parado y él solito no puede", justifica la mujer de 54 años.La violencia sigue siendo un talón de Aquiles para AMLO, que la vincula con la profunda desigualdad social que -según él- alimentaron sus antecesores.El mandatario admitió un aumento del homicidio (3,8%), el feminicidio (8,9%) y la extorsión (21%), aunque dijo que se revirtió la tendencia al alza de la mayoría de delitos, incluido el secuestro (-29%).Entre enero y octubre hubo 29.182 asesinatos, por encima de los 28.855 en igual período de 2019, según el gobierno, que atribuye la mayoría de los casos al crimen organizado.Desde 2006, cuando México militarizó la lucha antidrogas, se contabilizan unos 296.000 asesinatos.bur-yug/axm/lda/dga -------------------------------------------------------------