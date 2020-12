América anhela los pasos de Europa hacia la vacuna contra el coronavirus

Con 26.875.671 casos positivos del SARS-CoV-2 y 727.679 muertes, seg�n datos de la Organizaci�n Mundial de la Salud (OMS), que ya ha advertido que el comienzo de la vacunaci�n no significa necesariamente el fin de la pandemia. EFE/Ruth E. Hern�ndez

Redacción Internacional, 2 dic (EFE).- La noticia dada este miércoles desde el Reino Unido sobre el comienzo de la aplicación de la vacuna contra el coronavirus de Pfizer la semana entrante llenó de ánimo a una América que anhela seguir los pasos dados en Europa para poner fin, cuanto antes, a una pandemia que ahora trae rebrotes en todos los países y sus consiguientes advertencias.

Con 26.875.671 casos positivos del SARS-CoV-2 y 727.679 muertes, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que ya ha advertido que el comienzo de la vacunación no significa necesariamente el fin de la pandemia.

El director de emergencias sanitarias de la OMS, Mike Ryan, advirtió este miércoles que cuando empiece el proceso de vacunación, en el que al principio se inmunizará sólo a los grupos de riesgo, se espera que bajen las cifras globales de muertos pero no las de contagios.

"La vacuna será otra herramienta más que tenemos para detener la transmisión, pero no será el fin del virus", agregó la directora técnica de la OMS para la covid-19, María Van Kerkhove.

La OMS, ante el mantenimiento de los contagios que se espera en los próximos meses, sigue apelando a la "vacuna" de la responsabilidad individual, así como a la de los Gobiernos, para que continúen todas las medidas de prevención mientras se distribuyen las vacunas.

MÉXICO Y COLOMBIA FIRMAN CON PFIZER

Los Gobiernos de México y Colombia anunciaron esta misma fecha que cerraron contratos con Pfizer para la compra de lotes de vacunas tan pronto estas puedan comercializarse.

En el caso mexicano, donde hasta el momento se cuentan 1.122.362 positivos y 106.765 muertes, la Secretaría de Salud anunció que su titular, Jorge Alcocer Varela, ya había suscrito el convenio de fabricación y suministro de 34,4 millones de dosis con la farmacéutica estadounidense.

"La expectativa es recibir 250.000 dosis este mismo mes para proteger a las y los mexicanos, con prioridad en el personal de salud que está en la primera línea de atención a esta enfermedad", indicó la Secretaría.

Por su parte, el Ministerio de Hacienda de Colombia dio el visto bueno para que se destinaran cerca de 123 millones de dólares para la compra de diez millones de dosis.

En Colombia el SARS-CoV-2 deja hasta ahora un saldo de 1.324.792 infectados y 36.934 defunciones.

Tanto México como Colombia hacen parte del convenio Covax, cuyo objetivo es, gracias al auspicio de la OMS y diferentes organismos multilaterales, conseguir la fabricación y distribución de 2.000 millones de dosis de vacuna contra la covid-19 antes del final de 2021.

BRASIL ACELERA PROTOCOLOS

En Brasil, que registra 6.436.650 casos y 174.515 muertos, las autoridades sanitarias agilizan la burocracia necesaria para poder registrar en los próximos meses la vacuna del coronavirus.

La estatal Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa, regulador) anunció la normativa de "requisitos mínimos" para la autorización del "uso en carácter de emergencia y experimental de vacunas contra la covid-19" en determinados grupos poblacionales.

En Brasil se prueban diferentes vacunas de varios países con voluntarios, pero una vacunación ampliada, así sea a grupos específicos, solo podrá realizarse con la autorización previa de la Anvisa, que someterá los datos y presentación de requisitos a una aprobación final por parte de la Dirección Colegial de la entidad.

NICARAGUA Y SUS RECURSOS PARA LA VACUNA

El Gobierno de Nicaragua informó que tiene a disposición 107 millones de dólares para adquirir la vacuna, que, conforme a datos oficiales, ha infectado a 5.838 personas y le ha provocado la muerte a 161.

Cuando Rusia anunció la vacuna Sputnik V, desarrollada por el laboratorio Gamaleya, el Gobierno de Nicaragua expresó su preferencia por dicha vacuna, y llegó a anunciar su distribución, sin embargo, las autoridades no se han referido a la misma en los últimos cuatro meses.

UNA SEGUNDA MITAD DE DICIEMBRE VITAL EN NUEVA YORK

El estado de Nueva York espera recibir suficientes dosis de las nuevas vacunas para inocular a 170.000 personas a partir del 15 de diciembre, siempre que el proceso de autorización marche con la premura esperada, según indicó su gobernador, Andrew Cuomo.

"El primer envío de la vacuna de Pfizer será suficiente para 170.000 neoyorquinos. Esperamos recibir esas dosis el 15 de diciembre si todas las aprobaciones de eficacia y seguridad se cumplen", indicó Cuomo.

El gobernador consideró que con el primer envío de Pfizer y el de unas 40.000 dosis de Moderna dos semanas después podrán vacunar primero a todos los internos y todos los empleados en residencias de ancianos, la prioridad en este momento.