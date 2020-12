Amador Mohedano desvela el feo detalle de Julián Muñoz e Isabel Pantoja con Rocío Jurado

13/01/2016 Amador Mohedano, con su caracter�stico sombrero, en una imagen de archivo EUROPA ESPA�A SOCIEDAD



MADRID, 2 (CHANCE)



La polémica de Isabel Pantoja ha levantado muchas polémicas, una de ellas es que se está volviendo a hablar de la relación entre Isabel Pantoja y Rocío Jurado. Si hay algo que siempre se ha comentado de estas dos artistas es que la relación no era muy buena, de hecho nunca pudimos verlas subidas en un escenario interpretando alguna canción. La historia que siempre nos han vendido es que entre ellas había amistad, pero que había una rivalidad entre los dos representantes que no dejaban que las dos coincidiesen en el mismo escenario o concierto.



Hoy, Amador Mohedano ha desvelado por primera vez en una conversación que ha tenido con el programa Sálvame un detalle muy feo que tuvieron Julián Muñoz e Isabel Pantoja con Rocío Jurado cuando a esta última le diagnostican el cáncer de páncreas.



Cuando le dicen a Rocío Jurado que padece cáncer se va con Rosa Benito a Madrid y llaman a Amador Mohedano para que acuda rápidamente a la capital porque pinta bastante mal. Por aquel entonces, la Jurado tenía cerrada una gira de 45 conciertos por toda España y en ese viaje de Cádiz a Madrid, el exmarido de Rosa Benito llama uno por uno a todas las localidades en las que iba actuar su hermana para avisar de que no podrá llevarse a cabo el concierto.



Al cabo de un tiempo, Julián Muñoz llama personalmente a Amador Mohedano, le comenta que se ha enterado de que Rocío Jurado ha suspendido su gira y le pide los números de los empresarios que habían contratado a la más grande para proponerles que en lugar de ella, actúe Isabel Pantoja. Es decir, aprovechan la enfermedad de la cantante para que la madre de Kiko Rivera tuviera cabida en los escenarios.



Lo fuerte viene cuando Amador se entera de que Julián Muñoz estaba pidiendo por las actuaciones de Isabel Pantoja, el doble de lo que se había contratado con Rocío Jurado, por lo que de 45 conciertos que había cerrados con la Jurado, Isabel solo actúa en 3 o 4 según el que fuera el representante de la más grande.