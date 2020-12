3-4. Sorloth rescata al Leipzig de la zurda de Kavehci

EFE/EPA/SEDAT SUNA

Redacción deportes, 2 dic (EFE).- El Leipzig ganó 3-4 al Basaksehir de Estambul y sobrevivió a la zurda magistral de Irfan Kahveci, autor de un triplete que estuvo a punto de amargar la tarde al conjunto alemán, en buena posición para pasar a octavos de final gracias al tanto del noruego Alexander Sortloh en el tiempo añadido.

Kavehci, el mejor jugador de largo del encuentro, estuvo a un paso de provocar un pinchazo de sus rivales con tres goles de bellísima factura. Los hizo de varias clases, todos con la pierna izquierda y desde fuera del área: en jugada ensayada con rosca a la salida de un córner (el 1-2), con un fuerte disparo (2-3) y de falta (3-3) en el minuto 85.

Sin embargo, cuando todo parecía destinado a acabar en tablas, apareció Sorloth para marcar su primer tanto en partido oficial desde que llegó al Leipzig. Justo cuando más lo necesitaba, con un disparo desde fuera del área en el minuto 93, acabó con la agonía de sus compañeros.

Y eso que el equipo de Julian Nagelsmann ofreció un monólogo casi constante durante el acto inicial, en el que el sueco Emil Forsberg salió desatado para destaparse como el mejor del conjunto alemán. Desde el primer instante, se convirtió en un puñal que atravesó en incontables ocasiones las líneas del Basaksehir, que necesitaba una victoria para mantenerse con vida.

Durante media hora, el Leipzig acosó a su rival, que sobrevivió momentáneamente gracias a su portero, Mert Günok, que sostuvo al cuadro turco del acoso germano. Como un martillo pilón, el Lepizig acumuló ocasiones. Y desde muy pronto.

La primera fue de Forsberg, que se encontró con un balón en el punto de penalti que mandó fuera cuando tenía todo a favor para marcar. La segunda, a los cuatro minutos, uno después, la tuvo el francés Nordi Mukiele tras un cabezazo que despejó con una buena mano Günok.

El danés Yussuf Poulsen se unió a la lista con un disparo que volvió a encontrarse con el portero del Istanbul Basaksehir; Forsberg se encontró con el belga Boli Bolingoli cuando estaba a punto de marcar; y finalmente fue el austríaco Marcel Sabitzer quien se apuntó el tanto con un tiro desde fuera del área que rebotó en el eslovaco Martin Skrtel para despistar a Günok e inaugurar el marcador.

Fue media hora sin descanso para el cuadro otomano, que pudo responder con una gran maniobra del senegalés Demba Ba que salvó con una gran intervención el húngaro Gulacsi y que justo después recibió el segundo gracias a una buena maniobra de Forsberg por la banda izquierda que remató a la red Mukiele.

El Leipzig ya saboreaba una victoria cómoda. El 0-2 en el descanso parecía decidir el encuentro, pero sobre la bocina apareció Irfan Kahveci para convertir el 1-2 en una jugada ensayada que finalizó con un zurdazo desde fuera del área que sorprendió a Gulacsi.

El tanto de Kahveci y los cambios de Okan Buruk, dieron aire al Basaksehir, que Salió al terreno de juego con otra cara y pronto estuvo a punto de empatar por medio de Visca. Sin embargo, los mejores minutos del equipo de Buruk coincidieron con la única conexión española de la tarde. Angeliño Tasende y Dani Olmo se encontraron y el segundo firmó el 1-3 con un gran movimiento dentro del área.

Todo parecía hecho. El marcador reflejaba la clara superioridad del Leipzig, pero había un hombre que no quería rendirse: Kahveci. El metrónomo del Basaksehir recortó distancias con un latigazo desde fuera del área y comprometió la victoria del Leipzig, que tenía veinte minutos por delante y un resultado que sostener.

Pero ese no fue su final. Aún quería más y a cinco minutos para la conclusión, justo después de un disparo al palo de Poulsen, acarició con delicadeza el balón para marcar de falta el empate.

Parecía la conclusión de un partido loco, pero aún había más. Sorloth se sacó un zapatazo desde lejos para recordar que llegó al fútbol alemán desde el Trabzonspor turco, donde se hinchó a goles, los que no había marcado en el Leipzig. Su tanto, el primero de este curso, vale oro.

-- Ficha técnica:

3 - Basaksehir: Günok; Rafael, Ponck, Skrtel (Epureanu, m. 46), Bolingoli (Chadli, m. 36); Kahveci, Özcan (Tekdemir, m. 46), Türüç; Visca (Giuliano, m. 65), Demba Ba y Gullbrandsen (Crivelli, m. 84).

4- Leipzig: Gulácsi; Mukiele, Upamecano, Konaté, Angeliño; Haidara, Kampl, Sabitzer, Forsberg (Sorloth, m. 65); Dani Olmo (Kluivert, m. 87) y Poulsen.

Goles: 0-1, m. 26: Sabitzer; 0-2, m. 43: Mukiele; 1-2, m. 47+: Kahveci; 1-3, m. 66: Dani Olmo; 2-3, m. 72: Kahveci; 3-3, m. 85: Kahveci. 3-4, m.93: Sorloth.

Árbitro: Carlos del Cerro Grande (España). Mostró cartulina amarilla a Skrtel (m. 38), Türüc (m. 58), Tekdemir (m. 76) y Rafael (m. 89) por parte del Basaksehir, y a Upamecano (m. 51) y a Dani Olmo (m. 67), del Leipzig.

Incidencias: partido de la Liga de Campeones correspondiente a la quinta jornada del Grupo H disputado a puerta cerrada en el Istanbul Basaksehir Fatih Terim Stadyumu.