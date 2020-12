1-1. El campeón es eliminado en octavos de final por Racing Club

Río de Janeiro, 1 dic (EFE).- El Racing argentino se clasificó este martes a los cuartos de final de la Copa Libertadores al derrotar en una tanda de penaltis por 3-5 al actual campeón, el Flamengo, tras empatar 1-1 en el tiempo reglamentario.

El empate 1-1 igualó el resultado de la ida y ahora deja a Racing a la espera del ganador de la serie entre Internacional y Boca Juniors.

El centrocampista Willian Arao se erigió en héroe y villano del encuentro, pues forzó la tanda de penaltis con un cabezazo en el minuto 93, pero falló después desde los once metros y allanó la clasificación del Racing, que convirtió sus cinco lanzamientos.

El club de Avellaneda resistió durante los 90 minutos el acoso del equipo local, que desperdició innumerables oportunidades de gol, entre el desacierto de sus delanteros y las paradas salvadoras de Gabriel Arias, figura del partido jugado en el estadio Maracaná.

El equipo de Sebastián Beccacece sacó medio billete para los cuartos con un tanto en el minuto 65 obra del lateral Sigali, que se originó en la falta que provocó la expulsión por doble amarilla del central Rodrigo Caio.

El Flamengo, que lo tenía todo de cara para avanzar a los cuartos de final del torneo que conquistó el año pasado despuésdel 1-1 del partido de ida, perdonó demasiado, aunque consiguió un empate in extremis.

Bajo la lluvia, el equipo de Río saltó al césped del Maracaná confiado y con la vitola de campeón. El partido también marcó la vuelta de Rodrigo Caio, que estuvo los últimos 70 días ausente por una lesión en el gemelo y luego sería expulsado.

El cuadro carioca impuso una marcación férrea desde el inicio y llevó mucho peligro al arco Arias en los balones aéreos.

En los primeros cinco minutos, el compañero de Caio en la zaga, Gustavo Henrique, apareció con peligro en dos jugadas de estrategia que anticiparon el guión de la primera mitad: Dominio total del Flamengo, pero sin acierto de cara al gol.

Sin la presencia de su principal artillero, Gabriel Barbosa 'Gabigol', el tencico Rogerio Ceni apostó por un tridente ofensivo con el uruguayo Giorgian de Arrascaeta en la izquierda, Vitinho por la derecha y Bruno Henrique más centrado.

Pero pasado el ecuador del primer tiempo, Bruno Henrique se posicionó en la banda izquierda y encontró el paraíso. Desbordó siempre a su marcador y puso en serios apuros a los argentinos.

En la derecha, Vitinho fue el jugador que dispuso de las mejores ocasiones para sentenciar la eliminatoria. Tuvo dos mano a mano con Arias. En el primero aprovechó un error en la salida de la pelota de Racing, se adornó con un sombrero y disparó al cuerpo del arquero.

Los argentinos supieron sufrir. Se agazaparon atrás y apostaron todo por un contragolpe de Lisandro López y Nicolás Reniero, que tuvo que ser sustituido antes del descanso por lesión.

Y así empezó la segunda mitad, con todo abierto. La urgencia por anotar un tanto hizo que el Racing adelantara sus líneas, lo que aumentó los espacios para Bruno Henrique.

Vitinho recibió en el borde del área un pase de Bruno Henrique y, por enésima vez, falló, aunque esta vez por culpa de una parada milagrosa de Arias cuando éste ya estaba vencido en el suelo.

La Academia siguió a lo suyo: bien organizado en defensa y a las primeras de cambio un balón en largo para Lisandro López.

La situación cambiaría radicalmente a partir de la expulsión de Rodrigo Caio, que vio la segunda amarilla en una entrada dura sobre Lisandro López en el minuto 63.

En esa falta vino el gol del Racing. Balón colgado para Lisandro López, Gustavo Henrique no acierta a despejar y Sigali llega con todo desde atrás para poner en ventaja al equipo visitante.

A partir de ahí, el Flamengo se volcó. Fue entonces cuando apareció Arias para volver a salvar a los suyos tras cabezazos de Bruno Henrique y Willian Arao.

Los brasileños nunca perdieron la fe y cuando la eliminación ya era casi una realidad, Diego, que había salido del banquillo, sacó un córner medido a la cabeza de Arao, que esta vez sí, cabeceó al palo largo, lejos de las manoplas de Arias.

- Ficha técnica:

1. Flamengo: Diego Alves; Mauricio Isla, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique (m.89, Diego), Filipe Luis; Willian Arao, Gerson, Vitinho, Éverton Ribeiro (m.69, Pedro), Giorgian De Arrascaeta (m.65, Gomes) y Bruno Henrique.

Entrenador: Rogerio Ceni.

1. Racing: Gabriel Arias; Alexis Soto, Nery Domínguez (m.73, Lucas Orbán), Leonardo Sigali, Eugenio Mena, Fabricio Domínguez; Matías Rojas, Leonel Miranda, Héctor Fértoli (m.54, Walter Montoya); Lisandro López y Nicolás Reniero (m.43, Carlos Alcaraz).

Entrenador: Sebastián Beccacece.

Goles: 0-1, m.65: Sigali; 1-1, m.93: Willian Arao.

Tanda de penaltis: 0-1: Lisandro López, gol. 1-1: Filipe Luis, gol. 1-2: Matías Rojas, gol. 2-2: Gerson, gol. 2-3: Sigali, gol. 3-3: Pedro, gol. 3-4: Alcaraz, gol. 3-4: Arao, detiene Arias. 3-5: Fabricio Domínguez, gol.

Árbitro: el chileno Roberto Tobar expulsó a Rodrigo Caio (m.63) y amonestó a Mena, Fabricio Domínguez y Filipe Luis.

Incidencias: partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores jugado en el estadio Maracaná, en Río de Janeiro. Hubo un minuto de silencio en recuerdo al fotógrafo de Efe Marcelo Sayao, a las víctimas de la covid-19 y al astro argentino Diego Armando Maradona.