VÍDEO: Fórmula 1.- Hamilton contrae el coronavirus y se perderá la penúltima carrera del Mundial

El piloto y vigente campeón de Fórmula 1 Lewis Hamilton (Mercedes) se ha contagiado de coronavirus y se perderá la penúltima cita del Mundial, el Gran Premio de Sakhir en Baréin, por lo que no podrá igualar el récord de 13 victorias en un mismo campeonato que comparten Michael Schumacher y Sebastian Vettel.



"Mercedes no podrá contar con Lewis Hamilton para el Gran Premio de Sakhir de este fin de semana en Baréin después de que el siete veces campeón del mundo diera positivo por Covid-19", señaló el equipo en un comunicado.



Hamilton, que selló el título de este año en Turquía y ganó el Gran Premio de Baréin el pasado domingo, se sometió a tres test la semana pasada, incluido el domingo por la tarde como parte del programa regular de pruebas, obteniendo resultados negativos.



Sin embargo, el lunes por la mañana, se despertó con síntomas leves y al mismo tiempo se le informó que un contacto antes de su llegada a Baréin había dado positivo, por lo que se sometió a una nueva prueba en la que dio positivo en COVID-19.



Una nueva prueba posterior confirmó el resultado. Ahora está aislado de acuerdo con los protocolos sanitarios y las pautas de salud pública en Baréin.



El británico es el tercer piloto de la Fórmula 1 en dar positivo por coronavirus en esta temporada, después del mexicano Sergio Pérez (Racing Point) en Silverstone y de su compañero, el británico Lance Stroll, en Alemania.



El piloto de reserva de Mercedes, Stoffel Vandoorne, viajará a Baréin después de las pruebas de Fórmula E en Valencia, como estaba previsto anteriormente. Sin embargo, el equipo aún tiene que confirmar quién reemplazará a Hamilton, y dijo que lo hará a su debido tiempo.



Hamilton necesitará una prueba negativa antes de que se le permita regresar al 'paddock' y, por lo tanto, sigue siendo una duda para la última carrera de la temporada en el Gran Premio Abu Dhabi.



De este modo, el piloto británico no podrá igualar ese récord de 13 victorias en un mismo Mundial que comparten Sebastian Vettel (en 2013, con Red Bull) y Michael Schumacher (en 2004 con Ferrari).



No obstante, si pudiera correr la última cita de Abu Dhabi, y en caso de victoria, superaría su propio récord personal (de 11 victorias en un año) al llegar a los 12 triunfos.



