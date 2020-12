VÍDEO: AMP4.- Alemania.- Al menos cinco muertos y quince heridos por un atropello en una zona peatonal de Tréveris

La Policía ve indicios de una posible enfermedad mental pero no descarta hipótesis



Al menos cinco personas han muerto y catorce han resultado heridas por un atropello múltiple en una zona peatonal de la ciudad alemana de Tréveris, en la zona oeste del país, según ha informado la Policía, que ha instado a la ciudadanía a evitar la zona mientras se investiga este incidente.



En una rueda de prensa desde el Ayuntamiento de Tréveris, el ministro del Interior del estado federado de Renania-Palatinado, Roger Lewentz, ha confirmado que cuatro de los heridos se encuentran en estado grave y ha lamentado que muchos de los que se encontraban en la zona han quedado "traumatizados".



Así, ha señalado que se trata de un "día terrible para el estado" y ha indicado que las autoridades han analizado lo sucedido detenidamente. El atropello ha tenido lugar sobre las 13.45 en un mercado del centro de la ciudad y, según Lewentz, el conductor se desplazó en "zig-zag".



Entre las víctimas mortales se encuentra una mujer de 73 años, otra de 25 y un hombre de 45 años. Otra mujer de 52 años, herida de gravedad, ha fallecido esta noche en un hospital.



El alcalde de la localidad, Wolfram Leibe, ha condenado el "horror" vivido este martes y ha trasladado el pésame a los heridos y familiares de las víctimas. A su vez, ha dado las gracias a los más de 700 efectivos de los equipos de emergencias que han puesto en marcha un dispositivo.



Franz-Dieter Ankner, subcomisario de la Policía de Tréveris, ha detallado que uno de los fallecidos es un bebé de nueve meses cuya madre se encuentra hospitalizada. Además, ha aplaudido que el vehículo fuese "rápidamente detenido" y el sospechoso arrestado. Las fuerzas de seguridad estiman que el vehículo, un todoterreno, recorrió unos 900 metros antes de detenerse, y han explicado que el sospechoso dio positivo tras ser sometido a un control de alcoholemia.



Por su parte, el fiscal Peter Fritzen ha expresado que el motivo del atropello aún no está claro y ha indicado que la Policía baraja todo tipo de hipótesis, desde la terrorista hasta la religiosa o política.



En este sentido, ha indicado que la investigación sigue su curso y que el presunto autor podría ser imputado por asesinato cuádruple, tentativa de asesinato múltiple y provocar múltiples lesiones.



No obstante, según informaciones del diario 'Frankfurter Allgemeine Zeitung', el sospechoso, de 51 años, habría pasado los días previos al ataque en su coche y podría padecer algún tipo de trastorno o enfermedad mental. Está previsto que sea evaluado por un psiquiatra, que elaborará un informe al respecto.



Fritzen ha afirmado que el principal sospechoso, que nació en la ciudad y reside en ella, ha sido detenido por la Policía y está siendo actualmente interrogado, si bien todo apunta a que no cuenta con antecedentes penales.



La canciller de Alemania, Angela Merkel, ha reaccionado a través de su portavoz, Steffen Seibert, que ha calificado de "impactante" el suceso y ha brindado su apoyo a los familiares de los fallecidos y a los "numerosos" heridos. También ha evidenciado su apoyo a los equipos de emergencia desplegados en Tréveris.



