Trabajadores rurales en huelga cortan carretera en Perú

Centenares de trabajadores de empresas agroexportadoras peruanas mantenían bloqueada este martes la ruta Panamericana cerca de la ciudad agrícola de Ica, 250 km al sur de Lima, en demanda de mejoras salariales, informó la policía.

Con piedras, troncos y neumáticos encendidos los trabajadores iniciaron el lunes el bloqueo de esta vital ruta que atraviesa el país de norte a sur desde la frontera ecuatoriana a la chilena, lo que mantiene varados a decenas de camiones con carga y autobuses de pasajeros.

"Los trabajadores de empresas agroexportadoras empezaron con una marcha pacífica", pero luego "han bloqueado la Panamericana Sur", dijo el coronel Marlon Anticona, jefe policial en Ica, una región agrícola.

Los trabajadores exigen mejoras salariales y la derogación de la ley de Promoción Agraria, que aducen que los priva de derechos y limita sus ingresos.

"Me levanto a las tres de la mañana para entrar a trabajar a las cinco. Me explotan por más de ocho horas por 36 soles (10 dólares) sin comida y sin agua. Eso no es justo", se lamentó la trabajadora Geraldine Martínez.

Según la ley, la remuneración diaria de los trabajadores agrarios es de 11 dólares, pero no especifica un horario máximo de trabajo, solo un mínimo de cuatro horas. Los trabajadores exigen 18 dólares por día y otros beneficios.

El líder del Frente de Trabajadores Agrarios de Ica, Julio Carbajal, dijo que las jornadas son usualmente de 12 horas y los salarios exiguos.

"A veces llegamos a los 20 soles (5,5 dólares). Algunos son padres de familia y ese jornal no les alcanza para vivir", declaró Carbajal a la radio RPP.

Benjamín Cillóniz, gerente de la empresa SAFCO Perú, que explota un predio en Ica, criticó la protesta y afirmó que los trabajadores han agredido a otros empleados que no se han sumado a la protesta.

"Han ingresado a la propiedad privada y han atacado a personal porque no se han solidarizado con ellos. O sea, si uno no marcha a romper cosas, a destruir, te atacan", afirmó Cillóniz a RPP.

El coronel Anticona indicó que una comisión del gobierno llegó este martes a Ica para dialogar con los trabajadores y representantes de las empresas.

Este el primer conflicto laboral que enfrenta el nuevo presidente interino Francisco Sagasti, que asumió el poder hace dos semanas en medio de una crisis política marcada por tres mandatarios en pocos días.

