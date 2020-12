Tigres y New York City abren la fase de cuartos de final en Orlando

México, 1 dic (EFE).- Los Tigres UANL, finalistas de la Liga de Campeones de la Champions en 2019, recibirán al New York City el 15 de diciembre en la apertura de la fase de cuartos de final que se jugará en Orlando.

La Concacaf divulgó este martes el calendario final de torneo, en cuya instancia de los ocho mejores están involucrados tres equipos mexicanos, tres estadounidenses, uno de Canadá y uno de Honduras.

El 15 de diciembre, además del enfrentamiento entre Tigres y New York, el Montreal Impact canadiense se medirá con el Olimpia hondureño y al día siguiente se producirán los otros dos partidos de la serie: Alanta United contra el América y Los Ángeles FC frente al Cruz Azul.

Todos los partidos se jugarán a puerta cerrada.

Las semifinales se jugarán el 19 de diciembre, también en Orlando.

Primero jugarán los ganadores de los partidos del martes y a segunda los del miércoles.

La final se jugará el 22 de diciembre.

l año pasado el Monterrey de México venció en la final a los Tigres UANL con lo que los cuadros de México confirmaron su dominio en la justa regional, con 35 títulos, seguidos de Costa Rica, con seis cetros, y El Salvador, con tres. Conjuntos de Surinam, Guatemala, Trinidad y Tobago, Honduras, Estados Unidos y Haití han reinado un par de veces en cada caso.

El monarca del 2020 jugará el Mundial de clubes, del 1 al 11 de febrero en Catar.

= Calendario de la fase decisiva de la Liga de campeones.

. Cuartos de final:

15.12: Tigres UANL (MEX) - New York City FC (USA)

15.12: Montreal Impact (CAN) - Olimpia (HON)

16.12: Atlanta United (USA) - América (MEX)

16.12: Los Angeles FC (USA) - Cruz Azul (MEX)

. Semifinales (19.12)

. Final (22.12).