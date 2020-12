Se desploma el Observatorio de Arecibo debido a fallos estructurales

San Juan, 1 dic (EFE).- La plataforma del radiotelescopio del Observatorio de Arecibo se ha desplomado debido a fallos estructurales que arrastraba desde hace meses y que llevaron a la Fundación Nacional de las Ciencias (NSF, en inglés) propietaria de la instalación, a anunciar recientemente su desmantelamiento.

La estructura tiene un peso de 900 toneladas.

La noticia fue divulgada por las meteorólogas puertorriqueñas en la isla Ada Monzón y Deborah Martorell, en sus redes sociales, de fuentes de los empleados del observatorio.

El pasado 19 de noviembre el NSF anunció que el radiotelescopio del Observatorio de Arecibo, uno de los más grandes del mundo y situado al norte de Puerto Rico, iba a ser desmantelado después de que se rompiera un segundo cable que sujetaba la estructura y el equipo de ingenieros al frente de los trabajos de evaluación estimara que iba a colapsar.

La Fundación Nacional de Ciencias entidad propietaria de la histórica instalación, construida hace casi 60 años y referencia mundial para la astronomía, informó entonces a través de un comunicado de que ante el inminente colapso no hubo más opción que tomar la decisión de desmantelarlo.

El director del NSF, Sethuraman Panchanathan, explicó entonces que la prioridad a la hora de tomar la decisión fue la seguridad, que estaba comprometida por la situación en la que se encontraba la estructura.

"Había riesgo de colapso", dijo entonces Panchanathan, que se remitió a los tres informes de otras tantas firmas de ingeniería contratadas para evaluar los daños.

La decisión, explicó, en ningún caso nada tenía que ver con temas científicos y que no hay fecha todavía para la demolición, aunque se preveía que se produzca durante las próximas semanas.

Desde entonces se ha producido una avalancha de peticiones para que no fuera desmantelado, entre ellos de la propia gobernadora de la isla, Wanda Vázquez, y de políticos locales, así como una iniciativa popular.

La desaparición del radiotelescopio del Observatorio de Arecibo supone una pérdida importante para la comunidad científica mundial, a la que contribuyó en el último medio siglo con la búsqueda de asteroides que orbitan cerca de la Tierra, la observación de objetos exóticos en el espacio profundo, así como de pulsares y el estallido de ondas de radio distantes, y que además contribuyó al turismo de Puerto Rico e incluso fue escenario de algunas películas.

El adiós de este emblema de Puerto Rico supone dejar atrás lo que ha sido una parte fundamental para la comunidad científica mundial durante el último medio siglo.

El radiotelescopio del Observatorio de Arecibo permitió a los científicos observar objetos y eventos exóticos del espacio y misteriosas explosiones de ondas de radio.

También fue una herramienta clave en la búsqueda de asteroides que orbitan cerca de la Tierra ayudando a los astrónomos a encontrar objetos que potencialmente podrían representar una amenaza para el planeta.