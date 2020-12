Se abre una investigación sobre periodista sirio herido en París

Una investigación fue abierta el lunes sobre las causas de las heridas sufridas por el fotógrafo sirio Ameer al Halbi -colaborador de la AFP y de la revista francesa Polka- durante una manifestación el sábado en París, anunció la fiscalía.

Esta investigación, de la que se hará cargo la Inspección General de la Policía Nacional (IGPN), debe aclarar las condiciones en las que este fotógrafo de 24 años resultó herido en la cara, posiblemente por un porrazo.

Ameer al Halbi cubrió la guerra en Siria para la AFP y lleva casi tres años viviendo en Francia. El sábado cubría como independiente una manifestación contra un proyecto de ley de seguridad y la violencia policial.

"Estamos conmocionados por las heridas sufridas por nuestro colega Ameer al Halbi y condenamos esta violencia no provocada", dijo el domingo Phil Chetwynd, director de información de la AFP.

Chetwynd subrayó que en el momento de los hechos, Al Halbi "ejercía su derecho legal a documentar, como fotógrafo, las protestas en las calles de París" y que se encontraba "con un grupo de compañeros que estaban claramente identificados como periodistas".

La policía abrió una investigación "administrativa interna", reclamada por la AFP, para establecer las circunstancias de lo ocurrido.

El sábado por la noche, la organización Reporteros sin Fronteras denunció en un tuit una "violencia policial inaceptable".

En un comunicado, el sindicato SNJ-CGT de la AFP exige "no solo una disculpa de las fuerzas policiales sino también del ministro (del Interior, Gerald) Darmanin, que hasta ahora se ha contentado con fustigar a los autores de agresiones a policías, y que, como señal de apaciguamiento, el prefecto (de la policía de París Didier) Lallement deje el cargo".

La comisión del carné de identidad de los periodistas profesionales (CCIJP) expresó en un comunicado "su indignación por estos hechos" y "denuncia estos ataques al derecho a la información, inaceptables en nuestra democracia".

Al Halbi contó a la AFP que poco antes del incidente tomó "fotos de policías que estaban pegando a alguien".

Minutos después, "los policías llegaron y de repente acabé en el suelo, no me di cuenta de lo que pasó. Creo que fue un golpe. La gente me pisó y luego alguien me ayudó", contó el fotógrafo.

"No tenía mi equipo de protección, que fue confiscado por la policía durante una manifestación de los 'chalecos amarillos' porque no tenía carné de prensa", agregó.

Al Halbi, quien ganó el segundo premio de la categoría "Spot News" del World Press Photo en 2017, cubrió para la AFP la guerra en la ciudad siria de Alepo.

gd/pga/fka/sg/avz/erl