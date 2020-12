Sanidad no descarta aumentar a diez el máximo de personas reunidas en Navidad

Madrid, 1 dic (EFE).- El Ministerio de Sanidad no descarta aumentar de seis a diez el número máximo de personas que podrían reunirse en las próximas fiestas navideñas, tal y como le han pedido algunas comunidades autónomas en el marco de las medidas que se prevén poner en marcha para evitar los contagios por coronavirus.

El departamento que dirige Salvador Illa y las comunidades autónomas se reunirán este miércoles en el Consejo Interterritorial de Sistema Nacional de Salud para intentar consensuar las recomendaciones ante la Navidad.

La propuesta inicial de Sanidad que dio a conocer hace una semana pasa por limitar las reuniones a un máximo de seis personas y retrasar hasta la 01:00 la limitación a la movilidad nocturna en Nochevieja y Navidad, no celebrar Cabalgatas de Reyes, así como ampliar las visitas a las residencias y realizar al interno pruebas diagnósticas a su regreso extremando la prevención y vigilancia.

Fuentes de Gobierno han subrayado que la intención es lograr el máximo acuerdo posible en la reunión y, por ello, no se cierran a ser flexibles en unas medidas que recuerdan que son finalmente las comunidades las que van a aplicarlas.

Por ello, se remiten a la negociación en el Consejo Interterritorial y no cierran la puerta a que finalmente la limitación de personas se aumente a diez.

Es lo que han pedido por ejemplo para días específicos de las fiestas navideñas comunidades como Madrid, Cataluña o País Vasco, mientras que la Comunidad Valenciana apuesta por permitir reuniones sociales con un máximo de seis personas y ampliar a diez las reuniones familiares.

Las fuentes citadas recuerdan que el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendió la pasada semana un acuerdo entre las comunidades respecto a las limitaciones para Navidad y emplazó al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para fijar las decisiones definitivas.

Sí recalcó que el número de seis propuesto por el Gobierno no es caprichoso, sino que responde a los consejos de los profesionales sanitarios y la ciencia para que no vuelva a aumentar la curva de contagios.