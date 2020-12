San Lorenzo se clasifica y Argentinos Juniors le brinda un triunfo a Maradona

Buenos Aires, 30 nov (EFE).- El cierre de la jornada del torneo local argentino, rebautizado esta semana como Copa Diego Maradona, dejó este lunes la clasificación a la siguiente fase de San Lorenzo de Almagro y una victoria del equipo el que debutó en Primera, Argentinos Juniors.

El San Lorenzo de Mariano Soso consiguió sacar un empate a cero de su visita a Estudiantes de La Plata, y mientras a los primeros el punto conseguido les sirve para avanzar a la próxima fase, a los platenses, ya matemáticamente últimos de grupo, no les valió de nada.

En un choque que enfrentó a dos equipos históricos del fútbol argentinos, el portero del Pincha, el veterano Mariano Andújar, evitó la victoria de San Lorenzo con varias intervenciones vitales para mantener el cero.

Por el Ciclón, quien más brilló fue el delantero Alexander Díaz, quien se fue con la frustración de no batir a Andújar en un partido en el que una mitad fue para cada equipo: la primera para Estudiantes y la segunda para San Lorenzo.

El cuadro azulgrana, además, será primero de su grupo pase lo que pase en la última jornada, y todavía no ha perdido en este campeonato.

En el otro partido del grupo E de la Copa Diego Maradona, el cuadro en el que debutó como profesional el fallecido astro del fútbol, Argentinos Juniors, logró una goleada clave para sus aspiraciones que dedicaron precisamente al "Diez", surgido de sus categorías inferiores.

En Mar del Plata, lograron un 1-4 contra el Club Atlético Aldosivi que les sirvió para ponerse en segundo lugar, en posiciones de avanzar a la siguiente fase, y quedar con los mismos puntos que su rival de hoy, siete.

Entre los dos se jugarán el último boleto que da ese grupo.

El último choque que quedaba por disputarse en la semana fue un duelo loco entre Atlético Tucumán y Arsenal que ganaron los primeros por 3-2: en el minuto 89, Arsenal había marcado el 1-2, pero con dos goles en el tiempo agregado (minutos 92 y 94) los tucumanos y, ya clasificados.

Arsenal quedó con pocas probabilidades de acceder a la siguiente ronda.

Toda la jornada que terminó en la noche del lunes estuvo marcada por los homenajes que se le realizaron a Maradona, también en los partidos disputados hoy.

PARTIDOS DESTACADOS

En la jornada, destacaron los triunfos de Boca Juniors en una emotiva victoria dedicada a una de las hijas de Maradona, Dalma, presente en La Bombonera, y la primera victoria de Racing en el torneo, que maquilló el honor de la Academia, ya eliminada de la contienda por el título.

River Plate ganó al Rosario Central a domicilio por 0-2, y acumula cuatro victorias seguidas.

EQUIPOS CLASIFICADOS Y ELIMINADOS

Ya están clasificados para la siguiente ronda Atlético Tucumán, Colón, Independiente, River Plate, Banfield y San Lorenzo.

Quedan seis billetes por adjudicar, pero ya están eliminados y deberán jugar la fase de consolación los siguientes equipos: Racing, Central Córdoba, Defensa y Justicia, Rosario Central, Godoy Cruz, Newell's Old Boys, Estudiantes y Patronato.

MODALIDAD DEL TORNEO

Este nuevo campeonato lo disputan 24 equipos divididos en seis zonas.

Tras dos partidos ante cada rival, los dos mejores de cada grupo pasarán a la Fase Campeonato de Copa 2020, divididos en dos zonas.

Los ganadores de esos dos grupos se enfrentarán en una final para definir al campeón, que se clasificará para la Copa Libertadores de 2021.



