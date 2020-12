Salud.-La ciencia y los científicos son muy apreciados por el público mundial

31/05/2016 Laboratorio. Investigador. Probetas ESPA�A EUROPA MADRID SALUD ROCHE



Una encuesta internacional del Pew Research Center, de Estados Unidos, ha revelado que los científicos y sus investigaciones son ampliamente valorados de manera positiva por el público mundial, y una gran mayoría cree que las inversiones gubernamentales en investigación científica producen beneficios para la sociedad.



Los científicos como grupo son muy apreciados, en comparación con otros grupos e instituciones prominentes de la sociedad. En todos los públicos, la mayoría tiene al menos cierta confianza en los científicos para hacer lo correcto. Una mediana del 36% tiene "mucha" confianza en los científicos, la misma proporción que dice esto sobre los militares, y mucho más alta que la que dice esto sobre los líderes empresariales, el gobierno nacional y los medios de comunicación.



Aún así, la amplia encuesta, realizada en 20 públicos diferentes en todo el mundo antes de que el brote de COVID-19 alcanzara proporciones pandémicas, revela ambivalencia sobre ciertos desarrollos científicos, en áreas como la inteligencia artificial y los alimentos genéticamente modificados, que a menudo existen junto con una alta confianza en científicos en general y opiniones positivas en otras áreas como la exploración espacial.



La encuesta, realizada en Australia, Brasil, Canadá, República Checa, Francia, Alemania, India, Italia, Japón, Malasia, Países Bajos, Polonia, Rusia, Singapur, Corea del Sur, España, Suecia, Taiwán, Reino Unido y Estados Unidos, es el primer examen en profundidad del Centro de las actitudes del público internacional hacia los científicos y los temas científicos. Se basa en una encuesta de más de 32.000 entrevistas telefónicas y en persona realizadas a fines de 2019 y principios de 2020.



La preocupación pública por el cambio climático y la degradación ambiental sigue siendo generalizada. En la mayoría de los públicos, la mayoría ve el cambio climático como un problema muy grave, dicen que su gobierno no está haciendo lo suficiente para abordarlo y señalan una serie de preocupaciones ambientales en el hogar, incluida la contaminación del aire y el agua, los vertederos sobrecargados, la deforestación y la pérdida de plantas y especies animales.



Con una atención renovada a la importancia de la aceptación pública de las vacunas, la nueva encuesta encuentra que la mayoría de los públicos tienden a ver las vacunas infantiles, como las contra el sarampión, las paperas y la rubéola, como relativamente seguras y efectivas, aunque importantes minorías en el público mundial tienen dudas sobre esta herramienta clave de la medicina moderna.



"A medida que el panorama global de la investigación científica continúa cambiando, estos hallazgos muestran las opiniones generalmente positivas que el público de todo el mundo tiene sobre los científicos y su trabajo, así como las fallas ideológicas en muchos lugares sobre cuánto confiar en los científicos", señala Cary Funk, directora de investigación científica y social.



"Esta encuesta ofrece un retrato de la opinión mundial sobre el lugar de la ciencia en la sociedad a medida que los desafíos del brote de coronavirus se estaban afianzando, y arroja luz sobre las divisiones sobre cuestiones cívicas clave que se avecinan, incluidas las vacunas, el cambio climático y los desarrollos en IA", añade.



Una mediana del 82% considera que la inversión del gobierno en investigación científica vale la pena, y la mayoría de los lugares encuestados consideran importante ser un líder en logros científicos. Sin embargo, las evaluaciones del público sobre sus propios logros en ciencia no siempre están a la altura de sus aspiraciones: una mediana del 42% dice que sus logros científicos están por encima de la media o son los mejores del mundo.



Y en muchos lugares el público ve margen de mejora en lo que respecta a la educación STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) en la universidad y los niveles de escuela primaria y secundaria.



La confianza del público en los científicos suele ser mayor para los de izquierda que para los de derecha del espectro político. Estas diferencias son especialmente pronunciadas en los Estados Unidos, donde el 62% de los de la izquierda tiene mucha confianza en los científicos, en comparación con dos de cada diez de los de la derecha. En el Reino Unido, hay una diferencia de 27 puntos entre las proporciones de los de izquierda y de derecha que tienen mucha confianza en los científicos. Alemania (17 puntos), Suecia (15 puntos) y España (10 puntos) son algunos de los otros lugares donde los de la izquierda confían más en los científicos que los de la derecha.



La mayoría ve al menos algún impacto del cambio climático donde vive y dice que su gobierno está haciendo muy poco para abordarlo. Una mediana de siete de cada diez en el conjunto de 20 públicos dicen que el cambio climático está teniendo al menos algún efecto en su comunidad local. Y en algunos lugares, como Italia, España y Brasil, aproximadamente la mitad o más ven un gran impacto del cambio climático en su comunidad.



En general, se considera que la acción del gobierno sobre el cambio climático es insuficiente: la mayoría de la mayoría de los públicos encuestados creen que su gobierno está haciendo muy poco para abordar el cambio climático (mediana de 20 públicos del 58%).



Existe poco consenso entre las regiones en cuanto a la inteligencia artificial y la automatización en el lugar de trabajo. Una mediana de dos tercios en la región de Asia y el Pacífico dice que la IA ha sido algo bueno para la sociedad, mientras que una mediana del 20% dice que ha sido algo malo.



En otros lugares, las opiniones del público son variadas. Así, en Europa, una mediana del 47% dice que el desarrollo de la IA ha sido bueno para la sociedad. Aproximadamente la mitad ve la IA de manera positiva en Brasil (53%), Rusia (52%), Estados Unidos (47%) y Canadá (46%). Las opiniones sobre el impacto de la robótica para automatizar trabajos también son variadas. Una mediana del 48% dice que dicha automatización en su mayoría ha sido algo bueno, mientras que el 42% dice que ha sido algo malo.



La mayoría se muestra escéptica acerca de confiar en expertos, en general, para resolver problemas importantes. Si bien los científicos se encuentran entre los grupos más confiables de la sociedad para hacer lo que es correcto para el público, muchos valoran la experiencia práctica sobre la pericia cuando se trata de resolver problemas urgentes en la sociedad.



La mayoría dice que los medios hacen un buen trabajo cubriendo la ciencia, pero creen que el público a menudo no sabe lo suficiente para comprender las noticias sobre investigación científica. Alrededor de dos tercios o más defienden que hacen un trabajo muy bueno o algo bueno en la cobertura de temas científicos.



Las calificaciones de los medios de comunicación son más bajas en Estados Unidos y España, donde aproximadamente la mitad dice que los medios hacen un buen trabajo con su cobertura científica. Una mediana de 20 públicos del 74% considera que la comprensión pública limitada de la ciencia es un problema para la cobertura mediática de la investigación científica.



Antes de la pandemia, muchos veían los tratamientos médicos como una fuente de logros. Entre los 20 públicos, una mediana del 59% dice que sus tratamientos médicos están al menos por encima del promedio, con algunas de las calificaciones más altas en la región de Asia y el Pacífico.



En Corea del Sur y Taiwán, por ejemplo, el 80% dice que sus tratamientos médicos están al menos por encima del promedio. Por el contrario, solo el 6% en Brasil y el 13% en Polonia piensan que sus tratamientos médicos son los mejores del mundo o por encima de la media.