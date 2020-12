R.Unido.- La liquidación de los almacenes Debenhams amenaza con destruir 12.000 empleos

01/12/2020 Tienda de la cadena brit�nica Debenhams POLITICA ECONOMIA Debenhams



La cadena británica de grandes almacenes Debenhams se prepara para echar el cierre definitivo a los 124 establecimientos con los que la compañía, fundada en 1778, aún cuenta en Reino Unido, dejando así en el aire más de 12.000 puestos de trabajo, después de que hayan fracasado las negociaciones para la venta de la compañía, en concurso de acreedores, al grupo JD Sports.



El inicio del proceso de liquidación de Debenhams se suma al anuncio este lunes de la declaración de suspensión de pagos del grupo Arcadia, propietario de la firma Topshop y dirigido por el empresario Philip Green, que emplea a unas 13.000 personas.



"El proceso de venta no ha resultado en una propuesta", informó este martes Debenhams en un comunicado tras fracasar los intentos del administrador concursal de encontrar un comprador de la totalidad o parte de las operaciones de la cadena, que ha reconocido la dificultad de acometer su reestructuración en el entorno comercial actual, marcado por los efectos probablemente prolongados de la pandemia de Covid-19.



"Los administradores lamentablemente han concluido que deberían iniciar la liquidación de Debenhams UK, mientras continúan buscando ofertas para la totalidad o parte de la empresa", ha señalado la firma británica.



De este modo, Debenhams UK seguirá operando sus 124 establecimientos en todo el país, así como su tienda online hasta acabar con las existencias y cumplir sus obligaciones contractuales, tras lo que, en ausencia de ofertas alternativas, echará el cierre a sus operaciones de forma definitiva, aunque este proceso no afectará a su filial Magasin du Nord en Dinamarca, que opera de manera independiente.



"Se adoptaron todas las medidas razonables para completar una transacción que asegurase el futuro de Debenhams. Sin embargo, el panorama económico es extremadamente difícil y, junto con la incertidumbre que enfrenta el sector minorista del Reino Unido, no se pudo llegar a un acuerdo viable", declaró Geoff Rowley, uno de los representantes de FRP Advisory, la firma designada como administrador de Debenhams.