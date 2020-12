Rienda: Nuestro deporte es de los más seguros, las estaciones deberían abrir

Adrian R. Huber

Madrid, 1 dic (EFE).- La andaluza María José Rienda, ex Secretaria de Estado para el Deporte y la española con más victorias en la Copa del Mundo de esquí alpino (seis, en total), declaró a EFE este martes que su "deporte es de los más seguros" y que cree que "las estaciones de esquí deberían abrir".

Rienda -que representó a España en cinco Juegos Olímpicos y en siete Mundiales y cuyo palmarés hubiera sido aún más sobresaliente de no haber sufrido dos graves lesiones de rodilla- mostró de esta forma su opinión acerca de la polémica suscitada en relación con si es seguro o no la reapertura de las estaciones de esquí, en el marco de la pandemia de la covid-19.

"Entendemos que nuestro deporte es de los más seguros, porque estamos al aire libre; y aquí, en Sierra Nevada (Granada), por ejemplo, hay un espacio de unas mil hectáreas. Un campo de fútbol tiene una superficie de una hectárea", explicó Rienda, que en 2005 y en 2006 ganó los gigantes de la Copa del Mundo disputados en Are (Suecia), Lenzerheide (Suiza), Aspen (Colorado, EEUU), los dos que albergó -en dos jornadas seguidas- Ofterschwang (Alemania) y Hafell (Noruega).

"Nosotros vamos siempre cubiertos; y antes de que las mascarillas entraran en nuestras vidas siempre se ha esquiado con 'buffs' y cuellos altos: llevamos guantes, cascos y gafas. Y lo mismo que la gente se acostumbró a esquiar con casco, se acostumbrará a esquiar con mascarilla", explicó, en conversación telefónica con Efe desde Sierra Nevada -la estación que albergó los Mundiales de esquí alpino de 1996 y los de snowboard (tabla de nieve) y 'freestyle' (esquí libre y acrobático) de 2017- Rienda.

"Además, las estaciones de esquí ya están totalmente equipadas para adaptarse a la nueva situación, porque ya se prepararon en verano", precisó la campeona andaluza, que en la citada estación granadina es adjunta a la Dirección del Área de Montaña, que encabeza Eduardo Valenzuela, asimismo vicepresidente de la Federación Española (RFEDI) y miembro de la Federación Internacional de Esquí (FIS).

"Durante la campaña de verano hubo bastante afluencia de público y no hubo problemas con el covid-19. Sí las ha habido en Europa, pero no en las estaciones, directamente. Y en estas circunstancias creo que la dificultad se puede revertir en oportunidad: para que las estaciones se organicen mejor", opinó la ex Secretaria de Estado para el Deporte.

"Los transportes (telesillas, remontes) son por cable; y los que son de forma cerrada (telecabinas) llevarán siempre las ventanillas abiertas, en un trayecto de diez o quince minutos como mucho. Las colas estarán más estructuradas y habrá geles hidro-alcohólicos en los accesos principales. Y todo el mundo con mascarillas", explicó a Efe Rienda, junto a su paisana Carolina Ruiz (1) y los ya fallecidos hermanos Paco (1) y Blanca Fernández Ochoa (4), una de los únicos cuatro españoles que han logrado victorias en la Copa del Mundo.

"Los deportes de invierno son seguros. Aunque pudieras tener a gente alrededor, nunca van a estar a menos del metro y medio, porque más de eso ya lo miden sólo los esquís", añadió.

"Las ventas de 'forfaits' (abonos para los remontes) se harán 'on-line'. Y en los mismos queda claro que el usuario tiene que aceptar todas las medidas 'anti covid-19' marcadas tanto por la Consejería, como del Ministerio (de Salud); y, obviamente, comprometerse a respetarlas. Además, las fuerzas del orden también ejercen de inestimable ayuda, en caso de necesidad", indicó la ex esquiadora granadina.

"El ocio nocturno y el 'aprés ski' podrían dar lugar a problemas, pero eso entra de un tipo de regulaciones específicas que ya están establecidas. No sólo en una estación: en todos los sitios", apuntó.

"Yo creo que de esta desgracia surgida de la pandemia llega una oportunidad para que las estaciones y todo el sector de la nieve se organice mejor. Se puede esquiar perfectamente, con total seguridad. Las estaciones deberían abrir cuanto antes", manifestó a Efe Rienda.

