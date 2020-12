República Dominicana vence a Cuba 60-96 en el clasificatorio AmeriCup 2022

Santo Domingo, 30 nov (EFE).- La República Dominicana venció 96-60 a la selección de Cuba en el segundo y último partido de la segunda ventana del Grupo C del clasificatorio de la AmeriCup 2022, que se ha disputado en formato 'burbuja' en un hotel de Punta Cana, en el este del país caribeño.

Adonys Henriquez fue el principal anotador del conjunto dominicano, marcando 19 puntos y el cubano Karel Guzman sobresalió en su equipo anotando 20.

En cuanto a los rebotes, Angel Delgado, por el lado dominicano, y Yoel Cubilla por Cuba sumaron 11 cada uno.

Los otros líderes del encuentro fueron Gelvis Solano, que dio siete asistencias para República Dominicana, y Osmel Oliva tres para Cuba.

Los anfitriones se mantuvieron por delante, aunque los cubanos iban reduciendo el margen de ventaja a lo largo de todo el encuentro, llegando a ponerse a un solo punto en el tercer cuarto, pero en el último los dominicanos consolidaron progresivamente su dominio.

La República Dominicana sale de la segunda ventana clasificatoria del FIBA AmeriCup 2022 en primer lugar del Grupo C, puesto que ocupa con tres victorias y una derrota en los cuatro partidos disputados hasta el momento en las dos primeras ventanas.

Los dos encuentros correspondientes a la primera ventana se disputaron el pasado febrero en Canadá, cuya selección que también forma parte del grupo, pero que no ha acudido a República Dominicana debido a la pandemia del coronavirus.

En los partidos disputados entonces, las cuatro selecciones participantes quedaron empatadas a una victoria y una derrota, y aún se tiene que disputar una tercera ventana para clasificar a tres de los combinados en la AmeriCup 2022.

La República Dominicana ocupa el lugar 19 en la clasificación de la FIBA, mientras que las Islas Vírgenes están en el puesto 51 y Cuba en el 63.



