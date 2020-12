Portaltic.-ASLAN reúne a más de 1.400 asistentes y 100 ponentes en su XV Tour Tecnológico en formato 'online'

01/12/2020 Tour Aslan POLITICA INVESTIGACI�N Y TECNOLOG�A ASLAN



MADRID, 1 (Portaltic/EP)



El XV Tour Tecnológico de la asociación ASLAN, este año celebrado de forma 'online', ha congregado 1.466 asistentes y a un centenar de ponentes bajo el lema 'Digitalización es futuro', en un encuentro en el que se han abordado las prioridades tecnológicas de organismos públicos y empresas de referencia en Galicia, Cataluña, Andalucía, Euskadi y Baleares.



En esta edición han participado más de cuarenta responsables de compañías privadas y entidades públicas, cumpliendo con el objetivo de ASLAN de acercarse aún más a las empresas e industrias. El tour ha contado con la participación activa de responsables de estrategia digital e IT de organizaciones que apuestan por las nuevas tecnologías para reducir el impacto de la crisis producida por la Covid-19 y desarrollar un tejido industrial nacional más competitivo y resiliente.



El encuentro ha dado voz a compañías de distintos tamaños y sectores, desde empresas industriales, a otras del sector sanitario, farmacéutico, seguros, calzado, automoción, hostelería y turismo, bebidas y alimentación, entretenimiento o, incluso, el minero. Así como a entidades locales y organismos públicos de ámbito local y autonómico, universidades y centros de innovación e investigación.



En total, han participado cerca de 100 ponentes y se han conectado 1.466 profesionales, con una media de conexión por región de 160 asistentes -más de 70 por jornada- y con picos de más de 130 en simultáneo. Esto ha supuesto un incremento en la atención del 9 por ciento respecto a la edición pasada, celebrada en formato presencial.



Durante el XV Tour Tecnológico, los responsables de IT y digitalización, junto con proveedores de soluciones IT asociados a ASLAN han debatido sobre los espacios de trabajo digitales, las infraestructuras híbridas o la capacidad de análisis de datos. Esta ronda de encuentros ha demostrado que el presente y futuro de las empresas está condicionado, hoy más que nunca, por su agilidad a la hora de adoptar nuevas capacidades y procesos apoyados en las TIC.



ACELERACIÓN DE PROCESOS DE DIGITALIZACIÓN



Entre las principales conclusiones del XV Tour Tecnológico destaca la aceleración de los proyectos de digitalización. "Desde marzo, se ha producido una transformación cultural forzosa en las organizaciones donde la evolución del puesto de trabajo se ha convertido en algo crítico para la digitalización. La pandemia ha obligado a utilizar herramientas colaborativas, automatizar y robotizar tareas, impulsar proyectos de IA, monitorizar la actividad de los usuarios, mejorar toda la infraestructura de comunicaciones, virtualizar escritorios o migrar a cloud", explican los organizadores.



También ha habido que aumentar el nivel de protección ante ciberamenazas más sofisticadas y crecientes; implantar nuevas tecnologías de autenticación; reforzar las conexiones a la nube; formar a los usuarios; integrar fuentes de datos; y alinear las TICs con los requisitos de cada organización.



En el caso de las administraciones públicas, se ha impulsado la transición hacia una administración electrónica real, con la mirada puesta en la interoperabilidad entre las administraciones, la ciberseguridad y la más que nunca necesaria colaboración público-privada. Asimismo, han desarrollado proyectos de apoyo para el tejido empresarial e industrial ante este acelerado y obligado salto hacia la digitalización.



Por último, ASLAN destaca entre las conclusiones que "las compañías con mayor inversión en tecnología han podido adaptarse mejor a este entorno de cambio". "El futuro ahora pasa por nuevos proyectos innovadores con la vista puesta en los fondos Next Generation y los fondos estructurales de recuperación; marcos regulatorios más claros y flexibles; la creación de hubs de innovación; y llevar la banda ancha y la conectividad a todos los territorios", añade.



Para hacer posible estas jornadas se ha contado con el patrocinio de Arsys, Blackberry, Crayon, Cambium Networks, Citrix, Devoteam, ESET, Flytech, innovaphone, NFON, Sophos, IaaS365, Pulse Secure, OneTrust DataDiscovery y Wifidom.



La Asociación ASLAN -que cuenta actualmente con 135 empresas asociadas- está trabajando ya en el plan de actividades para el próximo año y ha cerrado las fechas para la celebración del Congreso ASLAN2021, que tendrán lugar el 2 y 3 de junio de 2021.