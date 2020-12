Peso mexicano saldría de nivel clave con nuevos avances en 2021

(Bloomberg) -- Para el peso mexicano, la situación se ha tornado en intentar, intentar y volver a fallar.

La moneda con el mejor desempeño del mundo durante este trimestre intentó la última semana superar el nivel técnico clave de 20 por dólar en cuatro ocasiones. Y ninguna vez no pudo mantener el avance.

Sin embargo, algunos analistas siguen siendo optimistas. El exceso de liquidez, una incipiente recuperación económica, las bajas tasas globales, el carry trade del peso y los fundamentos estables se traducen en que probablemente se fortalecerá el próximo año, dijo Claudia Ceja, estratega de BBVA en Ciudad de México. Su reciente giro puede reflejar la preocupación sobre posibles confinamientos a medida que aumentan los casos de covid-19, señaló.

“Para MXN estamos constructivos nuevamente”, dijo. “En el corto plazo —primer trimestre, principios del segundo— veremos un rompimiento de la zona de 20 y nos podríamos mover hacia 19,50 o algo abajo”.

La victoria presidencial en Estados Unidos de Joe Biden ayudó a impulsar un repunte en noviembre que dejó al peso con un avance de más de 10% frente al dólar respecto de fines del tercer trimestre. Muchos inversionistas esperan que Biden ponga fin a la incertidumbre comercial que caracterizó la relación de Donald Trump con México.

El carry trade, una apuesta por los diferenciales de tasas de interés, puede ser el factor impulsor de nuevos avances. El mes pasado, el banco central mantuvo las tasas de interés de referencia sin variación, citando una inflación persistente, y los mercados de swaps están considerando en sus precios solo un recorte adicional de 25 puntos básicos en los próximos seis meses.

En ausencia de malas noticias, “Es solamente la inercia que llevaría el rompimiento, poco a poco”, dijo Ceja.

Nota Original:Stuck at Key Level, Mexico’s Peso Seen Renewing Gains Next Year

©2020 Bloomberg L.P.