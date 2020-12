Para Justin Quiles el 2020 ha sido "el mejor año" de su carrera musical

San Juan, 1 dic (EFE).- El artista urbano puertorriqueño Justin Quiles, quien promociona su nueva canción, "Ponte Pa' Mí", aseguró este martes a Efe que el 2020, pese a la pandemia de la covid-19, ha sido "el mejor año" de su carrera por los exitosos temas que ha cosechado y sus nominaciones a los Latin Grammys.

Además de "Ponte Pa' Mí", que a diez días de su lanzamiento ya colecta sobre 10 millones de visitas en YouTube, otros destacados temas que Quiles ha lanzado este año son "PAM" junto al también puertorriqueño Daddy Yankee y el dominicano El Alfa, "Porfa" con Feid; "Parce" con Maluma y Lenny Tavárez, y "Jeans".

Todos los vídeos musicales de estos temas han sobrepasado las 100 millones de reproducciones.

"En lo personal, es el mejor año de mi carrera. Estoy en un buen momento. Y me gusta porque he lanzado temas solo o en colaboración", afirmó Quiles, de 30 años.

MILLONES Y MILLONES DE REPRODUCCIONES EN SUS TEMAS

"Jeans", uno de los éxitos del verano, ya cuenta con más de 216 millones de reproducciones combinadas en las plataformas digitales.

La canción también alcanzó el puesto 30 en la lista global de Spotify y sobrepaso el millón de transmisiones diarias.

"PAM", por su parte, dominó más de 20 listas mundiales, incluyendo las listas de Latin Rhythm y Hot Latin Songs de Billboard.

La canción fue certificada Platino en Estados Unidos y Perú, Doble Platino en España y Oro en México.

"PAM" también superó la marca de 100 millones de reproducciones en Spotify.

"Porfa", por su parte, recibió una nominación a los Latin Grammys 2020 a Mejor Interpretación Reggaeton.

Sobre el tema "Porfa", Quiles resaltó que para ese momento, Feid aún no era considerado un artista elite en el género urbano, hasta que lanzaron el sencillo.

La otra nominación a Latin Grammy este año fue por "Rojo", incluida en el disco "Colores" de J Balvin, como Mejor Canción Urbana, como compositor de la misma.

"Ponte Pa' Mí", por su parte, será el último tema que Quiles lanzará este año.

¿CÓMO SURGIÓ "PONTE PA' MÍ"?

El tema, según relató Quiles a Efe, nació a principios de marzo, cuando se registraban los primeros casos de la covid-19 en Puerto Rico.

La historia de la canción gira específicamente a alguna mujer que lleva tiempo sin ser cuidada y consentida, pero Quiles tiene la fórmula para sentirse querida.

"Si hace tiempo no tienes un 'gatito' (novio) y necesitas su mantenimiento, que se deje llevar, pero diciéndoselo de una forma bonita. A veces los hombres somos muy directos, pero a las mujeres les gusta que las saquen a comer y que las traten bien", detalló.

QUILES SE PREPARA PARA LANZAR DISCO EN FEBRERO

Quiles, a su vez, adelantó que "PAM", "Jeans" y "Ponte Pa' Mí" las incluirá en su nuevo disco que espera lanzar en febrero de 2021.

Al momento, Quiles indicó que el álbum tendrá varios artistas invitados, entre ellos, Tavárez, Rauw Alejandro y Sech.

Quiles, también compositor de temas para J Balvin, Wisin y Yandel, Karol G, Natti Natasha, Don Omar, Anitta, entre otros, reconoció el talento de los artistas colombianos que están demostrando su calibre musical aparte de los puertorriqueños, pioneros de la música urbana.

QUILES DESTACA EL TRABAJO DE LOS COLOMBIANOS

"Los colombianos son bien trabajadores y a veces nosotros somos vagos. Y ellos crecen diferente, crecen trabajando. Nosotros, a diferencia, a en el vacilón (cachondeo), que es lo más que nos gusta", opinó Quiles, quien propiamente mañana, miércoles, viajará a la ciudad colombiana de Medellín para proseguir trabajando su álbum.

"Vamos a alquilar una casa y vamos a crear la vibra del campamento. Los colombianos tienen una ética de trabajo increíble y como todo, pues somos soñadores. Van fuerte a lo que creen", abundó Quiles, quien además de proseguir labrando su nuevo disco en Medellín, también grabará un proyecto para Amazon Prime.

Quiles, a su vez, afirmó que descarta que existe alguna competencia entre los artistas urbanos puertorriqueños y colombianos por quién lidera el reinado en el género musical.

"Yo lo veo más de hermandad. Uno mismo es su propia competencia de sobrepasar su canción anterior. Si esta me fue bien, sobrepasar con la otra, porque si uno se pone pendiente a lo que hace el otro, de qué vale", filosofó.

Jorge J. Muñiz Ortiz