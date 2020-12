Nasdaq planea exigir más diversidad en directorios de empresas

(Bloomberg) -- Nasdaq Inc. solicitó autorización a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos para exigir más diversidad en los consejos de administración de las empresas.

Según las reglas propuestas, la mayoría de las compañías que cotizan en el Nasdaq en Estados Unidos tendrían que incluir al menos un director que se identifique como mujer y uno que se identifique como una minoría subrepresentada o LGBTQ, dijo Nasdaq en un comunicado el martes.

“El propósito de Nasdaq es defender el crecimiento inclusivo y la prosperidad para impulsar economías más fuertes”, dijo la directora ejecutiva de Nasdaq, Adena Friedman, en el comunicado. “Creemos que esta regla de cotización es un paso en un viaje más extenso para lograr una representación inclusiva en todo el sector corporativo de Estados Unidos”.

Las empresas están enfrentando una creciente presión de los inversionistas y los activistas para mejorar la diversidad en sus cargos superiores y ser más transparentes sobre la composición de su fuerza laboral. En una encuesta reciente, 25 de las compañías más grandes de Estados Unidos estaban dispuestas a hacer pública una copia del formulario tal como se presenta a la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo.

La regla propuesta también requeriría que todas las compañías que cotizan en Nasdaq divulguen estadísticas de diversidad con respecto a sus directores. Las compañías extranjeras podrían cumplir el requisito mediante la inclusión de dos directoras.

Nota Original:Nasdaq Plans to Require More Diversity on Listed Company Boards

©2020 Bloomberg L.P.