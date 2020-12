Modric: “Cuando el rival se pone por delante perdemos la confianza”

Redacción deportes, 1 dic (EFE).- Luka Modric, centrocampista croata del Real Madrid, analizó la derrota de su equipo frente al Shakhtar Donetsk (2-0) que les deja terceros de grupo a una jornada del final, reconociendo que cuando se vieron por detrás en el marcador perdieron “la confianza” a pesar de hacer una “buena” primera parte.

“Cuando el rival se pone por delante perdemos la confianza y no jugamos como jugamos antes de que nos metieran gol y eso hay que cambiarlo y buscar soluciones”, resumió en Movistar +.

“Es difícil de explicar. Sobre todo después del primer tiempo, que hemos estado bastante bien, creamos bastantes oportunidades pero no conseguimos meter gol. En el segundo tiempo, después de que marcan ellos cambia todo. Desde ahí empezamos a jugar otro partido y empezamos a estar muy nerviosos en el campo sin hacer lo que hicimos en el primer tiempo. Es difícil de explicarlo, una situación muy difícil, pero es así, todavía queda un partido y vamos a dar todo para intentar ganar el último partido”, añadió.

Además, Modric destacó la falta de acierto de cara a portería como una de las causas de la irregularidad: “Creamos oportunidades, pero nos cuesta marcar y cuando no marcamos primero en los partidos las cosas se ponen difíciles para nosotros. Es así, es fútbol y no matemáticas que salen siempre como nosotros queremos. Pero hay que estar positivos, aún queda un partido y hay que pelear hasta el final”.

“Nos falta regularidad que siempre hemos tenido. Hacemos un partido maravilloso y luego malo. Esto es como es, creo que nos falta regularidad en nuestro juego y eso tenemos que mejorarlo cuanto antes”, continuó.

Un Modric que aún confía en las posibilidades del Real Madrid de estar en octavos de final de la ‘Champions’, aunque asegura que no vale solo con palabras: “Todavía queda un partido y vamos a ver cómo termina el partido entre Inter y Mönchengladbach y luego vamos a ver que tenemos que hacer en el último. Jugamos en casa y el Madrid siempre ha demostrado que cuando necesitamos ganar estamos ahí, pero no es suficiente decir esto, hay que mostrarlo en el campo”, concluyó.