Mitad de firmas ve rentabilidad previa a virus en 1 año: Gráfico

(Bloomberg) -- Poco más de la mitad de las empresas a nivel mundial espera haber regresado a sus niveles de rentabilidad anteriores a la llegada del covid hacia fines del próximo año, según una encuesta a cerca de 10.400 empresas en 39 mercados. Eso todavía indica que alrededor de 9 de cada 20 firmas no esperan lograrlo hasta 2022 o más adelante, según el sondeo de Kantar en representación de HSBC Holdings Plc. Las empresas fueron encuestadas entre el 11 de septiembre y el 7 de octubre, cuando comenzaron a aparecer señales de un nuevo aumento de casos en Europa, las perspectivas para un acuerdo sobre el brexit entre el Reino Unido y la Unión Europea eran desalentadoras, y antes de que Joe Biden ganara las elecciones del 3 de noviembre en Estados Unidos.

Nota Original:Half of Companies See Pre-Virus Profitability by End-2021: Chart

